德语媒体：大众汽车的中国难题

随着新疆人权记录的日益恶化，大众汽车公司在新疆乌鲁木齐开设分厂的做法也遭致越来越多的批评。重重压力之下，本周三，大众终于宣布新疆分厂已被出售。

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，大众公司管理层周三表示，之所以要出售新疆分厂，并拆除设在吐鲁番的试车场，完全是出于“经济原因”。至于这番表述是否可信，自然是仁者见仁智者见智。这篇题为《姗姗来迟的撤离新疆计划》的评论写道：

“大众之所以要进入新疆，从一开始就是出于政治目的。在偏远的大西部开设一家经济效益不佳的分厂，并优先招聘少数民族员工，这一切都是为了讨好中国共产党，以便能在富裕的中国东部省份继续赚取巨额利润。规划新疆工厂之初，大众总部还没有人能够预计到，北京会在数年之后，在这里发动一场文化上的种族灭绝行动。在此之后的数年里，每当被西方媒体问及新疆人权状况时，大众公司总是会做出一问三不知的姿态。缺少骨气，一项都是大众公司的常态，这一点从该公司历史上众多践踏人权的记录便可一目了然。

迄今为止，大众公司总是强调，自己只是上汽集团的小伙伴，没有上汽集团的同意，大众无法撤出新疆业务。事实上，在相当长的时期内，这一说法并不正确，同当年桑塔纳时代一样，大众毕竟是技术提供者，也因此处于强势地位。为了换取进入中国市场的许可，大众公司必须分享利润。而来自中国的利润则可以填补德国的亏空。但是，随着中国政府开始推动电动车转型，大众公司的有利地位现在确实发生了变化。大众公司为其弄虚作假的柴油机技术投入大量精力，并因此不得不面对巨额损失的同时，上汽集团却为推动电池化和数码化投入了大量资金。现如今，大众公司已经对中方合作伙伴的创新技术产生了依赖。随着燃油车技术的逐渐终结，乌鲁木齐绝不会是大众公司在中国39家分厂中最后一家被出售的工厂，而届时出售这些工厂也将的确是出于经济原因。而一旦大众公司关闭其在德国境内的工厂，也同该公司在中国的失败直接相关。毕竟当年每十部大众车中，有四部是在中国销售的。仅在今年第三季度，大众对华销售就下降了15%。中国激烈的价格战，已经令来自北京的支票变得千疮百孔，而这些来自中国的利润曾是大众总部填补其他领域亏空的救命稻草。

仅在今年第三季度，大众在华销售就下降了15%。图为上海的一家大众汽车展示厅。 图像来源: Xing Yun/Costfoto/picture alliance

《南德意志报》的评论写道，事实上，随着新疆糟糕的人权纪录遭到国际社会越来越强烈的批评，乌鲁木齐工厂不仅成了大众公司的政治负担，上汽集团也同样如此。

“大众公司尤其受到美国政府的强大压力，比如数千台大众车被扣押在美国港口，因为这些车辆安装了部分在新疆生产的部件。而上汽集团也急于扩大向西方国家的出口，而同新疆的关联，显然不是件好事。因此，这家老旧工厂就被转让给了上海政府控制下的一家企业，今后这里将从事二手车的翻新业务。“

对于大众出售新疆工厂，《法兰克福汇报》发表评论写道：

“大众在新疆的存在，使该公司扮演了遮羞布的角色，也为中共提供了自我辩解的证据，即所谓新疆的恶劣人权状况只是西方的宣传而已。巴斯夫已经撤出了新疆，大众也必须紧跟其后。

大众撤出新疆也显示出，即便是做出了敏感的决策，也并不一定会立即招致中国的严厉制裁。去年的人权状况审计报告弄巧成拙之后，大众公司变得极为谨慎，他们将撤出新疆同扩大同上汽集团的联盟以及新的增长计划相互结合起来。至于这些计划能否如愿实现，当然还是未知数。

明年来自中国的盈利仍将继续下滑，大众希望，在此之后中国业务将会逐步复苏。而对于德国国内有关大众的讨论来说，短期内来自中国的支票将无法填补德国国内的亏空，因此降低成本已经势在必行。”

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