德语媒体：大众汽车应立即撤出新疆

（德国之声中文网）2011年，《法兰克福汇报》率先报道了大众公司计划在新疆设立工厂的消息。中国政府希望西方知名企业来新疆开办工厂，以营造这里太平盛世的形象。而大众来新疆建厂，则纯属为了迎合北京当局，为今后在中国扩大业务铺平道路。这篇题为《大众应立即撤离新疆》的评论写道:

"两年前，俄罗斯发动了侵乌战争之后，地缘政治的格局发生了根本性的变化。德国联邦政府终于意识到，一个独裁政权绝不会成为可靠的伙伴。无论是对内，还是对外，独裁政权追求的都是罪恶的目标，因此，德国必须摆脱对独裁者的经济依赖。

政府当然不能用纳税人的钱去支持企业到少数民族遭到打压的地区去开展业务。在这个问题上，德国绿党籍经济部长哈贝克不再为大众的新疆项目继续提供投资担保的决策，显然是正确的。除此之外，令人庆幸的是，德国政府小心谨慎的中国战略及其'去风险'说辞，也显露出了对新现实的认知。

正因为如此，作为大众的大股东，德国下萨克森州一直以来的暧昧态度，也就更加令人惊讶了。同为社民党领导下的汉堡市及其前市长、现任德国总理肖尔茨，也同样在中国问题上表现出了类似的软弱，这一点在中资入股汉堡港的问题上，得到了充分的体现。"

评论写道，现在看来，只有公众舆论和股民的力量，才能最终迫使大众及其他西方企业撤出新疆。

"现在是时候也考虑一下多晶硅的问题了，多晶硅是制造太阳能电池的主要原料。而新疆则是多晶硅的主要产地，当地的生产过程中使用了强制劳工和燃煤发电。因此，德国的能源转型同二氧化碳排放以及当地践踏人权的行为有着密切的关联。有鉴于此，同当地的多晶硅交易也应尽快被叫停。"

大众宣布即将重新审核该公司新疆工厂之际，欧盟拟议中的供应链法却因德国自民党的反对而被搁浅。柏林出版的《日报》就此发表评论写道：

"自民党认为，供应链法将对'中小企业造成无法想象的后果'，而恰恰是这项法律本来会成为走向文明的一个重大步骤，例如企业前往新疆开办工厂至少会变得更加困难。

2019年，当被问及上百万维吾尔被送进再教育营的问题时，时任大众总裁的迪斯（Herbert Diess ）还曾搪塞到，他对此并不知情。作为欧洲最大的汽车制造商，大众居然声称未曾听说过新疆人权遭到践踏的事情，这在当时就被认为是件厚颜无耻的行为。人权组织披露的内幕以及投资者日益怀疑的态度，现在终于令大众改变了立场。最新发布的信息显示，身着军训服的维吾尔人曾参与大众公司新疆试车场的建设。果然如此，大众的新疆工厂想必将很难继续维持下去。大众总部历时五年的矜持将就此告一段落。

2012年，大众在经济较为薄弱的新疆开办了这家规模较小的工厂，目前有员工大约200人。据称，建厂目的是为了搞好同北京的政治关系。然而，同独裁者进行交易，往往都不会有什么好结果。现在，巴斯夫已经意识到了这一点，并在几天前叫停了在新疆工厂的两项参股计划。

谁还会继续在新疆进行生产呢？阿迪达斯、彪马、 Hugo Boss的服装里，还有来自新疆的棉花吗？德国本地销售的太阳能电池板中，以及奔驰、大众和宝马的汽车里，还有来自新疆的部件吗？欧盟比以往任何时候都更加需要一部供应链法。"

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