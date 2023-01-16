德语媒体：大众汽车和中国市场的“致命婚姻”

（德国之声中文网）德国《经济周刊》发表评论认为，大众公司同中国市场的“联姻”是一段“致命婚姻”。评论认为，离婚虽然不必要，但是在婚姻中保持距离十分必要。

评论认为，大众公司和中国市场之间结成的姻缘就像是200年前的传统婚姻：他少了她，对他而言算是美中不足；她少了他，对她而言就是一败涂地。而大众公司在这段婚姻中就是那个“她”。

评论写道：“对中国来说，大众集团一直是有用的；对大众汽车来说，中国是唯一的选择。大众集团三分之一以上的利润、大部分的电池，以及越来越多的汽车专业知识（Know-how）都来自中国。缺少了中国，欧洲的汽车翘楚就会陷入平庸，欧洲的汽车电动化计划将倒退多年。”

评论作者写道：“在这段婚姻牢笼中究竟该怎么办？做个乖顺不顶嘴的太太吗？这是个错误的态度。早就该做的是把这段婚姻带入21世纪。大众公司必须解放自我，例如拓展在美国的业务、建立自己的电池工厂、研发自己的专业软件、通过大众子公司的IPO获得更多资金，再有就是实现更多的可持续性，因为中国在这方面很难跟上。因为这一切都在集团老板布鲁姆(Oliver Blume)的计划中，那我们可以推测，布鲁姆会和自己的危险的伴侣保持距离，而且行胜于言，聪明的一招。”

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《商报》主编Sebastian Matthes在一篇评论中谈论自己参与达沃斯世界经济论坛的体会与感受。他在评论中指出，国际货币基金组织（IMF）副总裁戈皮纳特（Gita Gopinath）在论坛开幕的时候就给未来的经济定了调：今年年底到明年年初，全球经济会走向光明。

评论指出：“这和中国的关联也很大。例如全球最大的私募股权基金黑石公司就预测，全球经济、特别是欧洲经济将从中国放弃严苛的新冠疫情管制政策的转变中大为受益。很多投资人都持类似的观点。中国是达沃斯与会者们的希望。”

“不过几乎没有什么中国人来参加达沃斯。西方人在世界经济论坛上越来越多的是在自说自话。而且全球越来越多的代表不再参与谈话。”

在谈到对全球化全景的展望，评论写道：“美国和中国不仅在经济上脱钩，而且在技术上也在脱钩。数十亿人将使用基于不同算法的服务——一些由西方公司开发，另一些则来自中国。欧亚咨询公司总裁布雷默（(Ian Bremmer）说：‘这会导致人们对世界有着完全不一样的看法。’因为算法决定用户可以接触到什么样的信息，接收到什么样的讨论，以及他们的网络如何发展。这带来的将不仅仅是经济上的脱钩，同时也是文化上的脱钩。”

评论指出，尽管论坛上可以感受到乐观的气氛，“但是这一周结束后，包括气候、人口老龄化在内的大的危机依旧存在，另外还有欧洲在越来越激化的美中争霸中该扮演何种角色之类的问题上都越发感到焦虑。”

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