德语媒体：大众是时候撤出新疆了

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，大众公司显然正在寻找撤出新疆的万全之计，既能做到从新疆全身而退，而又能不因此去得罪中国政府。这篇题为《大众公司是时候撤出新疆了》的评论写道：

"就经济角度而言，撤出新疆对大众来说是一件值得的事情。一方面，这样可以挽回部分名誉损失，另一方面，新疆分厂本来经济效益就不佳。新疆工厂的任务是组装配件，而这些配件则来自远隔三千公里的另一家中国工厂。因此，组装任务本来是可以在原厂完成的。2011年，大众承诺，为了促进新疆的经济发展，将在当地建立一座工厂。作为回报，大众则获准在其他地方建立更多的工厂。现在同上汽及党国代表商讨退出新疆事宜，对大众来说，应该是一个不错的时机。大众刚刚在安徽合肥建立了一座新厂，并正在兴建研发中心和新的公司总部。当前正值中国经济低迷之际，大众的上述计划将能提供数千个新的工作岗位。"

因中方合资伙伴明显参与了新疆的监控和打压行为，德国化工巨头巴斯夫本月初已宣布退出新疆。《新苏黎世报》评论称，这是一项正确的决定。

去风险是当务之急

"研究者和记者从外部施加压力，显然是有效的。巴斯夫和大众此前虽然也开展了内部调查，并进行了风险分析，但却并没有采取行动，这恰恰说明了中国的复杂之处。在中国投资，就必须同当局开展合作，并须为此承担经济风险，还要进行道德层面的妥协。但对大众、巴斯夫、博世和西门子等德国大型企业来说，这样做显然是值得的。德国企业正在对中国进行前所未有的大规模投资。

2023年，德国对华投资连续三年打破记录，这是一个奇怪的现象，因为外国对华直接投资的金额在去年已跌至三十年来的最低点。国际大趋势显然是要减少对中国的战略依赖。而德国却在扩大投资，这是一种短视行为。

德国对俄罗斯天然气的高度依赖，带给德国一个沉重的教训，那就是减少对独裁国家的经济依赖至关重要，只有这样才能不被要挟。去风险必须成为优先选项。德国对在华业务及其利润的依赖与日俱增，一旦北京向俄罗斯提供武器或者武力犯台，那么，德国采取行动的空间就将大大受到限制。大众新疆工厂的案例说明了一个问题：那就是，德国企业对在华风险进行评估和做出相关决策，也符合这些企业的自身利益。俄罗斯发动侵乌战争后，德国总理曾表示这是一个时代转折点。在德国企业同中国打交道的问题上，现在也需要一个时代转折。"

《经济周刊》发表评论称，为了提振低迷的股市，中国政府新近出台了一系列干预措施。但这些措施恰恰显示，购买中国股票无异于赌博：

"中国政府对股市和经济的不断干预，正是投资者的风险所在。2021年，北京对本土高科技企业的整治，就是一个明显的例证。在中国，其他一些经济领域也时常受到政府的干预，比如教培或金融行业。预测股市走向，本来就是一件毫无把握可言的事情，而在政府干预之下，预测将变得毫无可能。

对于购买中国股票的人来说，他们实际上是在同中国政府进行一场豪赌，而去过赌场的人都很清楚，庄家永远都是最后的赢家。"

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