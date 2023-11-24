 德语媒体：大众在中国建第二个"狼堡" | 媒体看中国 | DW | 24.11.2023

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德语媒体：大众在中国建第二个"狼堡"

与中国"脱钩"？对德国大众汽车来说，不是选项。迫于中国市场上的竞争和本土化压力，大众在中国新设立3000名工程师的研发中心和新的工厂，《南德意志报》予以关注。此外，中国宣布对德国公民实行15天内免签，背后的原因是什么？《法兰克福汇报》进行了分析。

China Hefei | PK: Ralf Brandstätter, Volkswagen-Vorstand für China,

大众中国总裁贝瑞德在合肥举行新闻发布会

（德国之声中文网）《南德意志报》记者从合肥发回报道，德国大众汽车在那里建立了德国以外最大的研发中心。"3000名工程师自2024年底将在这里工作。紧邻的是一座在18月内建成的新工厂，这也在企业内创下记录。与其余30多座在中国的工厂不同，大众在这里是多数股东，安徽江淮汽车（JAC）是次要合伙人。"

文章写道："这里可以说出现了第二个沃尔夫斯堡（编者注：德语直译为狼堡），但有非常大的区别：这里的人只思考电动汽车和软件，并且想要比总部那里的同事效率更高、更便宜。"

汽车业的新硅谷

"除了大众之外，汽车制造商比亚迪、蔚来汽车也在合肥生产，此外还有数百家供货商，包括马牌轮胎（Continental）。…大众称这里是汽车工业的新硅谷。"

据预测，中国到2030年将销售2800万辆汽车。到2025年，在中国每两辆新车就有一辆是电动。"尽管大众ID.3在中国马路上越来越常见，…但大众总裁布鲁默（Oliver Blume）不敢再继续从9000公里以外的沃尔夫斯堡遥控指挥这样一场变迁。"

Deutschland I Nach IT-Störung: VW fährt Werke wieder hoch

大众在沃尔夫斯堡的总部

大众汽车与中国软件公司地平线机器人、中科创达以及电动汽车初创企业小鹏汽车合作。"共同研发团队近日将开始工作，…过去研发人员需要将新部件送往沃尔夫斯堡，由那里批准，现在他们可以自己决定了。"

更便宜 更本土

"在中国为中国"，这是大众中国总裁贝瑞德（Ralf Brandstätter）的口号。"德中制造商库卡上千个橙色的机器人将在这里每年生产约35万辆电动汽车。"此外，除全球供应商之外，还有40个新的本土供应商。"新的显示屏以及信息娱乐软件成本低三分之一，前灯便宜五分之一。"大众参股的电池制造商合肥国轩高科将工厂设在25公里处的地方。"这里的电池比欧洲便宜约30%，而电池是电动汽车最贵的部件。"

文章写道："'在中国为中国'也是适应新的政治现实。欧洲各国还在讨论如何不依赖于中国时，中国在许多领域已经与世界脱钩。…如果不能与本土服务如微信或百度联网的话，汽车制造商就'没有竞争力'。他们必须'不带口音'的讲中国客户的语言。此外，新冠疫情期间的供货问题也显示，供应链本土化有多重要。"

Reisepass Symbolbild

持德国护照免签入境中国15天

15天免签：经济上的"绝望之举"？

中国对德国、法国、荷兰、西班牙、意大利和马来西亚国民实施15天内免签，《法兰克福汇报》记者从北京发回报道。文章写道："类似的前往中国免签对欧洲人来说迄今还没有过。迄今最长的免签时间是144个小时，比如过境北京无须申请签证。此前，新加坡公民可以免签入境中国15天，这也是单方面的。"

"北京现在单方面采取的措施可以看作是一种经济上的绝望之举，以将游客、经商者带往处于经济危机中的中国。此外，12月7日和8日将在北京举行下届欧中峰会。中国外交部欧洲司司长王鲁彤写道：'我希望中欧之间有热络的人员往来。'"

"在社交媒体上，中国网民评论说，这一签证措施'仅是为了经济'。其他人则问道，为什么中国人去欧洲不能免签。目前中国对哈萨克斯坦有更好的待遇。哈萨克斯坦人可以免签在中国停留30天。这一规定是双向的。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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