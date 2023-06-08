（德国之声中文网）《新奥斯纳布吕克报》以"还可以和中国做生意吗？必须做！"为题，刊发评论指出，中国与俄罗斯的贸易额快速增长，令西方面临一个难题：如何同一个既不是敌人也不是朋友的国家打交道？

"作为全球第二大经济体，中国与俄罗斯的贸易迅猛增长。而在西方，俄罗斯却由于入侵乌克兰而遭到鄙视。如今的德中关系不仅仅由于北京支持莫斯科的姿态而受到了损害。中国对台湾发出的威胁，德国考虑降低对中国业务的依赖，这些因素都对德中关系构成了压力。"

"因此，谨慎地选择好未来的道路就更显重要。近年来在双边关系中积累的种种不愉快，不可能在一夜之间消失。但是，确保正在争夺全球主导权的中国不会让世界陷入更多的危机，却非常符合德国以及欧盟的利益。所以，在所有层面上的对华沟通管道都不可以被切断。"

维也纳出版的《标准报》以"民主国家能否挺过多重危机？"为题，刊发了由"开放社会基金会"创办人、金融大鳄索罗斯（George Soros）撰写的客席评论。文章指出，当今世界正面临三大主要危机：难以监管的人工智能正在快速发展、气候变化正愈发严重地威胁生态环境、俄罗斯入侵乌克兰给全世界带来了严重的负面冲击。不过，索罗斯认为，相比前两个危机，俄乌战争的形势并没有早前预期的那么糟糕，乌克兰有望展开成功的反击。

"俄罗斯的许多地方本来就已经在普京总统的专制统治之下出现了不安情绪。而战场上的最新进展更有可能让俄罗斯民众彻底背离普京。普京复活沙俄帝国的美梦届时将会破灭，再也无法对欧洲以及全世界构成威胁。"

"如果俄乌战争能够结束，全世界就会得到一次积极的冲击。美国总统拜登也会因此得到缓和美中紧张局势的契机。目前，中国自身正在经历经济降温，这有可能让习近平更倾向于和美国达成谅解。拜登并不寻求更迭中国政权，他只不过想要巩固台海现状而已。"

"如果俄罗斯在乌克兰战场战败、中美关系缓和，全球各国政府都会有更多的空间去聚焦于气候保护，毕竟人类文明正面临毁灭之威胁。然而，通向这一目标的，只有一条狭窄而曲折的道路。所以，民主国家是否能够挺过多重危机，依然是一个问号。"

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