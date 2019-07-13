德语媒体：多家德语媒体网站被中国封锁

（德国之声中文网）尽管香港特首林郑月娥上周已高调宣布，送中条例"寿终正寝"，但这一修例草案引爆的抗议浪潮仍无平息的迹象。周末，香港又有数千人走上街头，要求当局正式撤回这一修例草案。《新苏黎世报》以《顽强的香港人》为题，报道了香港事态的最新发展。文章写道：

"基于香港特首林郑月娥避重就轻的表态，示威者对她的种种顾虑固然可以理解。但是，这位特首毕竟宣布了送中条例'寿终正寝'，想必她重新推动这一提案的可能性已经微乎其微。否则她在任期前将陷入政治上的瘫痪状态，香港也将由此变成火药桶。

来自组织者的消息称，大约11万5千名香港人响应号召，参加了周日下午的抗议活动。示威活动是在和平氛围内开始的，但稍后部分激进示威者开始向警方投掷水瓶等物品，目击者称，随后大约20名警员试图强力驱散示威人群，至少有三到四名警员向示威者喷洒了胡椒水。部分示威者带有头盔和面罩，并试图用雨伞阻挡警方的进攻。

此前一天，周六的示威活动中也曾发生警民冲突。警方宣称，警员受到攻击后，警方最终驱散了示威者。而示威者方面的表示却大相径庭，他们认为警方滥用暴力。"

有消息称，香港爆发抗议活动以来，中国官方加强了新闻管制，各大网站和社交媒体都被要求不断擅自报道香港的事态发展。过去几周，连续有几家德语媒体的网站在中国被封。其中包括电视一台的"每日新闻"、德国电视二台，南德意志报以及法兰克福汇报等等。上述德语媒体在中国被封，是否同它们报道香港示威活动有关，目前尚不得而知。柏林《每日镜报》以《中国的网络审查》报道了相关事态的发展。文章写道：

"记者无疆界组织德国分部主任米尔（Christian Mihr）认为，新一轮的封网行动是北京打压新闻自由的一个组成部分。他表示，'任何一个被封锁掉的信息，都是新闻自由的一个损失。'米尔呼吁德国政府及欧盟就此问题发出明确的抗议和共同的声音。与此同时，根据记者无疆界组织的信息，目前中国有15名专业记者和大约50名网络作家遭到关押。米尔也呼吁政府对此予以关注。德国外交部长马斯的发言人表示，外交部已经注意到一系列德国媒体网站在中国无法查阅的信息。

这位发言人表示：'我们已经就此问题同中方展开了磋商。'他表示，德国联邦政府对新闻自由受到限制深表忧虑，并会在德中媒体对话中讨论这一问题。

联邦议院人权委员会主席自民党籍政治家延森（Gyde Jensen）的要求则更进了一步。她对《每日镜报》表示：'我认为，德国政府有义务利用其安理会的席位，面对面的向中国提出践踏人权的问题。一系列德语媒体网站被封锁恰恰说明，数码化时代，捍卫人权有时会面临多么大的压力。' 延森还呼吁联合国设立新闻自由专员一职，以促进记者、网络作家以及泄密者的联网安全。"

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