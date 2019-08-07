德语媒体："外部势力操控的传说"

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道题为"外部势力操控的抗议的传说"。文章开篇写道："威廉·琼斯（William Jones）不单是中国国家电视台乐见的脱口秀嘉宾。他也是以传播阴谋论著称的美国杂志《Executive Intelligence Review》的华盛顿办公室主任。该杂志最著名的观点包括：伊丽莎白二世女王是一个国际毒品走私垄断团伙的头目；戴安娜王妃死于谋杀。此外，克里姆林宫的宣传也往往成为该刊物的素材。周一，威廉·琼斯以专栏作者的身份，服务于中国的事业。在国家电视台网站的一篇客座评论中上，他表示，香港抗议的幕后黑手不是别人，正是美国。"

"琼斯写道，鉴于中国经济实力增长，美国政治精英正在加班加点，寻找一处可攻击中国的战略软肋。这其中之一就是香港，对于新丝绸之路的融资而言，这是一个重要的融资地点。琼斯的'证据'包括，美国国家民主基金会（NED）对香港的亲民主力量予以资金支持。对于一个以支持民主价值为主旨的政治基金会来说，这原本就是正常的。但阴谋论者早就把民主基金会污蔑为中情局延伸出的手臂。"

"琼斯的客座评论是中国一场系统性宣传攻势的一部分，以消除香港示威者的可信度，称之为受到外部操控、由外部资金支持。与这一战略相符合的，也包括美国女外交官朱莉·伊德（Julie Eadeh）上周与民主活动人士黄之锋的会晤。亲北京媒体如《大公报》之后不但发表了会晤的照片，还公布了这位女外交官的个人信息、子女的姓名。美国国务院称这是'不负责任、乃至危险'的报道。"

文章写道，此前已有外国人在香港遇到类似情况。"一位亲北京的议员和《大公报》传播的图像给人留下一种印象，即这些外国人是间谍，通过手机操控香港活动人士的行动。这其中包括《纽约时报》的一位工作人员，以及一位如今担心家人安全的学者。"

文章写道："北京针对香港抗议的宣传战略还包括错误讯息的传播。周一，国家电视台发表一位受重伤、右眼流血的香港女性的图片。该电视台声称，她受的伤是极端示威者导致的。而同一张照片也在网上由活动人士广传，作为对警察暴力的记录。"

"网站'香港自由媒体'（Hong Kong Free Press）报道称，这位女性'很可能'是警方射击而受伤。警方称，对此尚无最终定论。"

一些示威者以纱布遮眼表示抗议

北京面临抉择

《南德意志报》发表题为"体制性错误"的评论。文章写道，香港示威者对于中共的两个基本原则提出挑战：一、政治与经济分开，在威权体制内仍可实现经济增长、贸易投资；二、党的领导权是不容置疑的。

文章写道，香港因其法治保障，而对于外国投资者仍有独一无二的地位。特别是金融、保险行业珍惜这一保障。香港股市也是世界第四大股市，外国对华投资仍主要通过香港进行。盈利可以用美元转向国外。

"如果中国想维持这一免受政治影响的经济空间的表象，那就必须为此付出代价：给予香港民众民主权利。这是示威者的抗议目标。他们准确地观察到，亲民主政界人士如何从立法会消失，非民主组成的立法会如何受到北京的控制，这座城市如何一点一滴地融入北京的制度。"

"中央面对一个真正的抉择：要么坚持政治压制，那将失去香港的经济地位--更糟的是，外国投资者对一党专制制度下经济自由的信心。要么给予民主权利，由此放弃共产党的专制主张。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点