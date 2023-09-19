德语媒体：外交部长不宜实话实说

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，德国外长贝尔博克向来以口无遮拦，好心办坏事而著称，但她此番有关习近平是"独裁者"的言论则有可能会带给德国前所未有的严重后果。这篇题为《缺少外交敏感度》的评论写道：

"德国女外长的表述本身也许并没有错。《新苏黎世报》也经常将中国大权独揽的统治者习近平称为独裁者，但一家报社并不需要使用外交辞令，对外交部长而言，外交辞令则是职业需要。这位外交部长口无遮拦闯的祸，她手下的外交官们必须收拾残局。这一事件造成的损失是可以预见的。中国一如既往会对来自外界的批评做出激烈的反应。中华人民共和国毕竟不是一个普通的国家，至少对德国来说是这样。2022年，中国再度蝉联德国最重要贸易伙伴，进口方面尤为如此。几乎每两家德国工业企业中，就有一家需要来自中国的供货。

既然德国对中国如此依赖，用词谨慎一些才更为合乎情理。贝尔博克女士就乌克兰问题发表的观点，无疑是正确的，但为了表达这种观点并不需要去冒犯中国。她质问到，一旦俄罗斯胜利会对全球独裁者发出怎样的信号？但这个问题并不需要点名道姓。其实每个人都很清楚，她指的是谁。德国有很好的理由去推动对华'去风险'，但却并没有理由使用强硬措辞来强调这一长期战略的重要性。贝尔博克女士的这番言辞可能会赢得人权活动家或绿党基层的阵阵掌声，但为此去冒未来与北京贸易谈判中处于更不利地位的风险却是非常不值得的。"

评论指出，贝尔博克在访美期间发表上述言论，也许是为了给东道主留下良好的印象，毕竟美国总统拜登也曾称习近平为"独裁者"：

"但另一方面，德国毕竟不是美国。贝尔博克所代表的国家并不是一个军事经济超级大国，而是一个日趋衰弱的贸易大国。尽管接受福克斯新闻采访时，贝尔博克主要面对的观众是美国保守派，但用词也仍应有所顾忌。当然向保守派发表演说，本身是一个不错的决定，毕竟谁都不知道2024美国总统大选谁会胜出。

一个外交部长在公开场合发表讲话时，她的受众总是整个世界。而对德国而言，中国是这个世界最为重要的成员之一。"

对于德国外交部长称习近平为"独裁者"而激怒中国官方的事件，《法兰克福汇报》发表评论称：

"德国外交部长只是说出了真相，对此，除了中国领导层及其境内外的宣传机器之外，想必任何人都不会真心提出质疑。而来自北京的强烈愤概，也只是尽义务般的例行公事而已。

但人们不禁要问，贝尔博克在公开场合说出这样的真相是否明智。数月前访问北京时，贝尔博克也曾公开对北京政府提出实质性的批评。她的言论当时也引起了东道主中国的不满，但贝尔博克不仅说的有理有据，措辞也并无不当之处。一般认为，德国外长此番不合外交规范的措辞并不会严重损害德中关系。但对于中国这样的政权，还是应当尽可能针对其具体政策提出具体批评，并迫使对方做出回应，从而让他们在连篇的谎话中无法自圆其说。"

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