德语媒体：外交还是对抗？

（德国之声中文网）《世界报》主编在评论开篇问道："她会再这样做吗？"评论写道："德国外长在面对重大冲突议题时，仍是一如往常的言辞明确：无论是中国对俄罗斯在乌克兰战争的立场，还是台湾或人权问题。对其中国同侪而言，未免太过言辞明确了，他拒绝'来自西方的教师爷'。"

评论写道，无论如何，最终还是一个老问题：外交还是对抗。"这个问题让执政联盟分裂。结果是：造势已久的中国战略迄今仍未能出炉。中国是伙伴、竞争者和体制对手，这是本届三党联合政府之前，德国就已达成的一致。但没有确定的是，中国的三种角色中，哪一个是核心。"

评论写道，即便是德国财长林德纳被临时取消与其中国同侪的会晤这个话题，外长贝尔博克也并不讳言提及。"是的，她又这样做了。在共同新闻发布会上，她友好地谈及气候保护与政府磋商方面的努力。之后则明确指出哪些方面的交流没有那么友好。"

评论写道："德国外长的道路指明了正确的方向。……友好并不能改变中国的政策。重要的是设立界限，即便在具体的方面必须合作。正如贝尔博克所为。"

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"笼络与惩罚"

贝尔博克与中国外长会面的同时，德国财长被取消与中国同侪的会晤。这一消息也是多家其它德语媒体关注的内容。《新苏黎世报》写道："在与德国的关系上，中国追从的是双重战略：笼络与惩罚。就在秦刚访问的前一天，柏林的一枚外交炸弹爆炸了：北京取消了与林德纳的会晤。"

联合执政党意见不一

《焦点周刊》认为，如果林德纳是因2019年访问香港或者他所在的自民党同仁访问台湾而"受到惩罚"，那就说明，自民党做对了。文章写道："针对德国政府的冒犯原本应该予以回应，比如推迟6月20日的德中政府磋商。但很可能不会有这样的回应，因为各执政党在北京的议题上立场不一。"

文章写道："柏林政府感受到北京的压力。绿党所追求的价值观导向的外交政策，鉴于社民党的反对以及北京的进攻性姿态，越来越难以实现。对自民党来说，如果他们受到北京的惩罚，那就说明，他们都做对了。"

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