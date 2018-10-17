德语媒体：增长率放缓 可怕的还在后头

（德国之声中文网）《南德意志报》的一篇文章关注到中国GDP的增长率，文章写道，中国经济增长率进入2009年初以来的最缓慢状态。周五北京宣布的数字略低于专家们的预计，今年第三季度进一步跌至6.5%。该报驻北京记者Christoph Giese指出，中国第三季度的经济增长率并不能反映出北京和华盛顿贸易冲突造成的影响，因为："相互出台惩罚性关税在上个月才刚刚生效。"

文章援引中国副总理刘鹤表示，中美贸易战，心理影响大于实际影响。股市因此大震荡。自一月以来上海股市跌了约30%。

面对这样的经济增长率，北京的解决办法是什么？文章接着自己给出了答案，那就是接着负债 。题目为"仅有6.5增长率--最可怕的还在后面"(Nur 6,5 Prozent Wachstum - und das Schlimmste kommt erst noch)的文章写道："新的基础设施项目会稳定经济的增长。这是一个老法子：多年以来中国经济的增长都赖于政府支出的增加：新的道路、机场、地铁。负债情况有多严重，汉学家、经济学家维克托·施（Victor Shih)的研究结果清晰可见：2017年5月，包括私人债务、企业和国家的债务，中国债务总额为254万亿元人民币，这相当于32万亿欧元，也相当于国内生产总值的328%。尤其要注意的是增长速度：2008年北京举办奥运会时，债务总额是国内生产总值的145%。那以后中国的经济总量增长了一倍以上，从绝对数字看，债务至少增长了5倍。"

中美贸易战 与我有何干？ 症结在于“中国制造2025” 最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

中美贸易战 与我有何干？ 特朗普出招有顾虑 本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

中美贸易战 与我有何干？ 消费品不受影响？ 华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

中美贸易战 与我有何干？ 价格迟早要涨 但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

中美贸易战 与我有何干？ 美国大豆种植面临打击？ 在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

中美贸易战 与我有何干？ 威士忌和牛肉一起涨价？ 美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

中美贸易战 与我有何干？ 鹿死谁手 有待分晓 华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。 作者: 雨涵



特别是国企借债现象严重，影子银行体系也出现了："所有那些没能从国有银行获得贷款的人和公司都在那里借钱。维克托·施估计，影子银行的贷款已达50万亿元，这样的话，国内生产总值的64%都在银行帐目以外。"这位专家担心中国是一种滚雪球式的发展。北京政府将继续放宽货币和财政预算政策。

长大成人的北京让西方操心

《新苏黎世报》本周五（10月19日）发表的一篇文章开头用了一个十分生动的比喻形容中国和西方的关系--家长和孩子："一开始，宝宝给爸爸妈妈带来了许多乐趣，他们用心照料着孩子，后者用爱心回报。随着孩子渐渐成长，也应了一句老话'孩子越大，操心的事儿就越多'。西方看到中国经济崛起就是这个过程。"

作者Matthias Müller接着写道，尽管指责在华遭遇不公平待遇以及缺少知识产权保护，西方国家的公司集团们还是在中国赚了不少钱。一度，他们远远地走在中国竞争者的前面。不过最近几年情况发生了转变："以前的小孩子已经成了一个让父母担心的成年人。在西方看来，最大的一个问题是，中国公司在一些被视为未来技术的行业中处于世界领先地位：比如人工智能、云计算、电子商务、移动支付或大数据等领域。8年前，中国在全球电子商务贸易中的份额接近于零，现在比例已经达到了约40％。"

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标题为"对中国的错误看法和后果"（Der falsche Blick auf China und seine Folgen）的评论接着分析了出现这种局面的多种原因，包括有一些大胆，敢于追梦的企业家。另外，北京在进行调解干预之前，会让市场自己磨合。与之相比，欧洲过于自信，觉得能够预测和调解未来的市场走向。创业和创新会因此受到影响，这付出了相当高的代价："我们有理由相信，未来的零售业将由阿里巴巴和京东等中国企业主导。像瑞士或者德国这样的国家只能望而兴叹。"

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