德语媒体：增强中国军力就是威胁德国利益

围绕德国选项党高官助理实为中国间谍一事，德语报刊继续展开热议。《每日镜报》认为，德国选项党之所以亲北京，是因为其根深蒂固的反美思潮。《商报》则进一步指出，威胁德国国家安全的不仅仅是中国间谍行为，德中合作的很多领域都存在风险。

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》以“为中国当间谍，从俄罗斯拿钱，德国选项党暴露了自己 ”为题，刊发评论指出，该党高官克拉(Maximilian Krah)助理实为中国间谍一事曝光后，党内领导层依然坚持让克拉担任今年夏天欧洲议会大选的首席候选人，这倒是有助于让民众认识到该党的真面目，从而降低该党的得票率。

“这凸显了德国选项党的外交政策立场：亲中国、亲俄罗斯。该党缩写AfD也可以被解读为Alternative für Diktatoren：独裁者选项党。”

“德国选项党外交政策背后的驱动力其实是根深蒂固的反美主义，这股思潮将极右与极左民粹势力联接起来。他们认为，普京发动对乌克兰的战争，美国才是真正的凶手。这个自封的‘和平政党’却不愿意将普京视为战争犯。”

“该党认为，德国必须与俄罗斯建立更紧密联系，撇开美国、北约、欧盟去追寻德国自身利益。他们还认为，美国在亚洲地区也是战争贩子，比如在面临北京武统威胁的台湾问题上。在德国选项党眼中，专制中国应该成为制衡美国的力量。但其实美国是一个民主国家，是北约盟友，也是欧洲的安全基石。”

“德国选项党的所有这些身份特征此前在政治辩论中都只具有次要角色。如今，这些特征正进入欧洲竞选活动的中心地带。这是好事。诚然，这不足以让所有该党选民都睁亮双眼，但至少能让部分人重新思考。”

哪些德中合作会威胁德国国家利益? 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“德国依然低估中国间谍行动 ”为题，刊登评论指出，近期屡屡曝光的中国间谍案很可能只是冰山一角，德国亟需一份全面方案来应对中国的此类行为。

“不久前德国总理肖尔茨以及交通部长维辛(Volker Wissing)访问中国时，两国在自动驾驶技术领域达成了合作协议。自动驾驶难道不是敏感技术吗？自动技术涉及大量数据，而且很可能攸关安全。这样的合作受到官方的支持，会释放出怎样的信号？和美国相比，德国在科技等领域的对华姿态依然显得太天真。”

“最近几年，其实已经有了不小的进步。许多德国高校以及企业都意识到了间谍问题，但是事实证明，这还不够。”

“这并非是指间谍行为本身，因为企业和机构大多数情况下都很清楚自己到底在做什么。真正的问题在另外一方面：德国高校在安全攸关领域与嫌疑人开展合作。两国企业之间合作涉及安全的案例也频频出现，其中的中方企业显然和国防工业有着密切联系，后者通过德中合作获得重要的技术。”

“有一点很明确：间谍指控只涉及经济与科技合作的很小一部分。没有人想要彻底断绝德中经贸与科研合作关系。所以，为企业和高校制订具体的规则就更显重要。必须要让违背德国国家利益的合作成为禁忌。而一切能让强大的中国军队变得更强大的德中合作都违背德国国家利益。德国联邦政府将此类禁忌定义得越明确，不在红线范围内的德中经济合作就越容易轻装上阵。”

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