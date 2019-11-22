德语媒体：基民盟党代会 华为“抢风头”

(德国之声中文网) 周五出版的《法兰克福汇报》以"华为的作用"为题，刊发短评感叹，在基民盟的党代会上，一个企业所吸引的关注度，居然能够和"谁是下届总理"这样的重大问题相比，实属罕见。

"来自中国的设备究竟会否为间谍行为提供方便？这一担忧每一天都在增长，部分也是因为美国正在施压德国，要求后者禁用华为。许多联邦议员承认，他们对技术细节并不完全了解，但是在存疑的情况下宁愿选择安全而非华为。这一反应是合乎人性的，但是我们也不禁要问：德国人是不是又一次陷入了极度恐慌。"

"德国电信现在打算在核心网中弃用华为，而在相对不那么敏感的领域继续用华为设备，这可以成为一条折衷路线。因为，有一点也同样非常明确：对于自动驾驶、工业互联等创新型应用而言，5G建设的快速铺开是不可或缺的。谁要是想完全依靠欧洲厂商来建设5G网络，谁就必须承认，这会导致建设速度变慢、成本上涨。"

吕讷堡出版的《乡村报》也就华为争议成为了基民盟党代会重头戏一事刊发了短评，认为德国不应当甘做专制者的附庸。

"即便在基民盟党代会上，也还有比默克尔逐步隐退更加重要的话题。比如，德国今后应该维持怎样的对华关系？我们是否满足于当有进贡义务的附庸？还是愿意对数字化极权的中国模式做出一些反抗？如果愿意，那么我们就不应该让中共不受阻拦地接触到我们的敏感科技领域。谁要是在建设5G网络时使用了既可靠又廉价的华为设备，谁就是为专制者敞开了操控之门。基民盟议员、联邦议会外交委员会主席勒特根(Norbert Röttgen)抛出了这个尖锐的话题：'你如何看待华为？'基民盟必须就此给出一个明确答案，终结当前的闪烁其词。"

杜尔茨(Hansjörg Durz)和施潘斯基(Tankred Schipanski)都是执政的联盟党议员、联邦议会数字化进程委员会成员。两人在杜塞尔多夫出版的德国《商报》上以"在5G建设中排除华为 这一要求只是看上去合理"为题联名发表客席评论，反对将华为问题政治化，认为技术的问题还是应当通过技术监管来解决。

"谁想排除华为，谁就必须先回答这个问题：已经在4G网络中使用的华为设备应该如何处理？毕竟，这些4G设备是接下来5G设备的基础。而且，智能手机、电脑中大都也含有来自中国的部件，这些设备又应该怎么办？加州设计、中国制造、德国禁用？但愿别是这样。"

"下一个问题则是：将某一家供应商排除，能让我们的通信网络更安全吗？并不怎么能。一方面，华为设备主要用于接入网，而非核心网。即便极少数用在核心网的中国设备，也会在近期被替换。"

作者接着指出，5G时代，通信基础设施的软件设计相对更为重要，而不论是哪个厂商的软件系统，都不可能百分百安全。鉴于5G是未来数字化世界的命脉，因此必须制订适用于所有供应商的最高安全标准。

"至于设备是否满足了安全标准，应该由安全专家来判定，而非政客来决定。在其他领域，我们有着相似的做法：一辆新车是否足够安全，拍板的不是政界，而是由技术监管协会(Tüv)来判定，他们有着严格的标准以及独立于厂商的地位。在数字化领域，技术监管协会的角色则由联邦信息技术安全署(BSI)来扮演。这个机构被认为是全球最精干的数字安全保护部门。"

文章最后指出，5G网络建设的铺开速度，与工业4.0、物联网技术的推进息息相关，对于在数字化领域并不领先的德国而言，可谓刻不容缓。"我们不应当把经济利益和安全利益对立起来。因为大家的目标其实是一致的：确保德国以及欧洲的数字主权。不过，要想增进数字主权，就必须做好持久战的准备，无法一蹴而就。我们现在应该通过明智的产业政策与经济政策，来确保今后的欧洲能够雄踞全球数字化产业链。毕竟，没有人愿意在6G时代来到时面临如今的局面。在数字化时代，真正拥有主权只能是真正具备能力的国家，而不是把墙筑得最高的国家。"

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