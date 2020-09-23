德语媒体：埃尔多安缘何不再提新疆的“种族灭绝”

（德国之声中文网）对于陷入经济困境的土耳其来说，北京提供的巨额投资来得正是时候。而新疆穆斯林民众的处境，也就显得无足轻重了。《法兰克福评论报》以"不断升温的土中关系"为题报道了北京对土耳其规模庞大的投资计划。文章写道：

"埃尔多安本想通过下调主导利率，在短期内恢复国民经济的元气。然而受新冠疫情等原因的影响，埃尔多安的扩张战略以及大国重新崛起的梦想，都受到沉重打击，经济也出现了严重下滑。土耳其当前的危机，对中国无疑是个难得的机会：2016年以来，土耳其和中国已经签署了十项双边协定，其中包括医疗和能源领域的合作。现在中国已经成为土耳其的第二大进口国，仅次于俄罗斯。据称，中方已经在土耳其投资30亿美元，而截至2021年，这一投资额度将实现翻番，达到60亿美元。在土耳其境内开展业务的中国公司已经多达一千多家。双方还加强了军事领域的合作和发展。对于深陷危机的埃尔多安来说，来自中国的资金无异于雪中送炭，使其度过了难关。

然而，就在几年前，土中关系还曾是另外一番景象。在相当长的时期内，埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族维吾尔人的方式提出强烈批评，甚至在2009年谴责中国在进行'种族屠杀'。据称，当时有很多维吾尔人逃亡土耳其避难。然而，这一切都在2016年发生了变化。一名从2001年即已生活在土耳其的维吾尔人遭警方逮捕，随后土耳其司法当局启动了将这名男子及其他数百名维吾尔人遣返回中国的审理程序。促使埃尔多安改变对华政策的原因非常简单：土耳其陷入困境的国民经济。"

《法兰克福评论报》写道，中国加强同土耳其的合作显然对双方都有好处。中国的一带一路计划为土耳其注入了资金，而中国则获得了另一个通往欧洲的门户，从而使中国获得更大的地缘政治影响力和资本操控能力。文章接着写道：

“计划中连接欧亚的铁路和商业通道，不仅会加强安卡拉和北京的经济关系，也会使两国在政治上进一步靠拢。来自远东的资金不仅能够使土耳其摆脱对西方的经济依赖，那些重金打造的巨型项目也能使埃尔多安的强国梦得到某种程度的兑现。”

中国国家主席习近平周三在联大会议上发表视频讲话，承诺中国将在2060年实现气候中性。《商报》发表评论认为，承诺本身值得赞赏，但中国是否会努力兑现承诺，则还有待观察。这篇评论写道：

"这届中国领导人信誓旦旦的承诺是否值得信任，是个需要讨论的问题。让我们回顾一下习近平2017年在达沃斯世界经济论坛上的讲话。

当时习近平以自由贸易的捍卫者身份出现，赢得了阵阵掌声。他承诺，中国会进一步开放市场，然而三年后的今天，这一世界第二大经济体距离开放市场的目标还非常遥远。2015年，习近平高调宣布将建立二氧化碳排放量交易系统。几经拖延之后，虽然现在已经建立起了这一系统，但它同当年环保人士的期望值却相差甚远。

因此，我们有必要以怀疑的态度看待习近平的承诺，公众舆论也要密切关注北京信誓旦旦的承诺是否会付诸于脚踏实地的行动。毕竟中国这样规模的庞大经济体要在四十年内实现气候中性，是一个前所未有的巨大工程。"

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