德语媒体：垄断和中国 哪个更可怕？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"对中国的恐惧正在统治柏林"为题，刊登了由报社发行人Steltzner撰写的社论。文章指出，面对崛起的中国，以经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)为代表的一些德国人接受了白宫的非黑即白思维，捣鼓出了《国家产业战略2030》。作者尖锐地问道："难道政府高官能比市场、企业家、学者更加了解客户、了解科技以及行业的发展趋势？"

"阿特迈尔的《国家产业战略2030》倒转了市场经济下的秩序监管政策。他想向公众灌输：国家的职责就是通过保护企业、保护垄断来为全民谋福祉。恰恰相反：缔造德国战后经济奇迹的传奇经济部长艾哈德(Ludwig Erhard)为全民谋福祉的方式，是保护消费者免受市场支配企业的侵害，是反垄断，是取消国家对物价的管制，是从消费者利益出发去促进市场竞争。阿特迈尔的'产业战略'，不配提到艾哈德。艾哈德也不能被如此滥用。"

"所幸，我们还有勇敢的来自丹麦的欧盟竞争与反垄断委员维斯塔格(Marie Vestager)，还有来自其他五个欧盟国家的反垄断机构。他们正在捍卫欧洲内部市场的竞争。西门子、阿尔斯通的总裁，以及德法两国的经济部长梦想打造'铁轨上的空客'、欧洲高铁的龙头企业。现在这一计划被欧盟喊停了。因为中国高铁还没有威胁到欧洲，而欧洲的铁路却面临着西门子和阿尔斯通联合搞垄断的威胁。"

"阿特迈尔总是盛赞空中客车，还把后来居上的空客当作欧洲在互联网领域赶超的样板。欧洲人真的需要国家调控的搜索引擎、手机、社交网络？欧洲的空客、美国的波音，这些年到底吞噬了多少政府补贴？"

"中国确实很麻烦。外资企业在中国往往必须和当地企业进行合资，有时甚至还只掌握少数股份。不过，全球最大的市场具有巨大的吸引力。西方国家当初希望能够通过贸易促进中国的转变，但是中共当局并没有满足这一期望，反而在开倒车。中国肆无忌惮地侵犯商标、拷贝技术，然而至今德国既没有被抢走产业、也没有被抢走技术。是特朗普的叫嚣，才让这个棘手的话题登上了世界政治的舞台。其实，德国已经拥有了一件有力的武器来让对华贸易实现对等：德国政府凭借刚刚修订的《对外经济法》，可以阻止某些不受欢迎的外资收购。中资在德收购企业的数量已经开始下滑。阿特迈尔没有明白，其实德国并不需要因为对中国的恐惧而去搞新的'产业战略'，也不需要什么'某某领域的空客'。"

停靠在巴黎东站的德国ICE以及法国TGV高铁列车

杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》的评论则以"来自中国的竞争对手"为题，也关注了欧盟禁止西门子与阿尔斯通合并的话题。文章指出，各界对欧盟反垄断委员维斯塔格的指责完全站不住脚。作者问道："要是维斯塔格没能顶住外界压力，无视现行欧盟法律，舆论又会爆发出怎样的反对声音？"

随后，作者笔锋一转，接着指出："撇开反垄断法规的问题不谈：面对当前世界经济的严峻形势，阿尔斯通和西门子铁路装备制造部门的整合还是会有意义的。谁想否认行业领军者中国中车集团的强大实力，谁就是在危险地回避现实。而且，这家部分国有的企业也在挺进欧洲。"

"因此，欧盟必须从西门子阿尔斯通案中正确地吸取经验与教训。欧盟必须尽快改革其反垄断法规，使其适应一个更为全球化的世界。而西门子以及阿尔斯通，也不应该立刻表态称不再继续尝试合并。

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