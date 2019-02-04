德语媒体：垄断和中国 哪个更可怕？

出于对中国经济霸权的担忧，德国政府也想搞产业战略，想把欧洲企业整合做大做强。这种做法到底是否可取？德语报刊继续分析在中国中车阴影下的西门子阿尔斯通合并案以及由此而来的反垄断法规之争议。
(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"对中国的恐惧正在统治柏林"为题，刊登了由报社发行人Steltzner撰写的社论。文章指出，面对崛起的中国，以经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)为代表的一些德国人接受了白宫的非黑即白思维，捣鼓出了《国家产业战略2030》。作者尖锐地问道："难道政府高官能比市场、企业家、学者更加了解客户、了解科技以及行业的发展趋势？"
"阿特迈尔的《国家产业战略2030》倒转了市场经济下的秩序监管政策。他想向公众灌输：国家的职责就是通过保护企业、保护垄断来为全民谋福祉。恰恰相反：缔造德国战后经济奇迹的传奇经济部长艾哈德(Ludwig Erhard)为全民谋福祉的方式，是保护消费者免受市场支配企业的侵害，是反垄断，是取消国家对物价的管制，是从消费者利益出发去促进市场竞争。阿特迈尔的'产业战略'，不配提到艾哈德。艾哈德也不能被如此滥用。"
"所幸，我们还有勇敢的来自丹麦的欧盟竞争与反垄断委员维斯塔格(Marie Vestager)，还有来自其他五个欧盟国家的反垄断机构。他们正在捍卫欧洲内部市场的竞争。西门子、阿尔斯通的总裁，以及德法两国的经济部长梦想打造'铁轨上的空客'、欧洲高铁的龙头企业。现在这一计划被欧盟喊停了。因为中国高铁还没有威胁到欧洲，而欧洲的铁路却面临着西门子和阿尔斯通联合搞垄断的威胁。"
"阿特迈尔总是盛赞空中客车，还把后来居上的空客当作欧洲在互联网领域赶超的样板。欧洲人真的需要国家调控的搜索引擎、手机、社交网络？欧洲的空客、美国的波音，这些年到底吞噬了多少政府补贴？"
"中国确实很麻烦。外资企业在中国往往必须和当地企业进行合资，有时甚至还只掌握少数股份。不过，全球最大的市场具有巨大的吸引力。西方国家当初希望能够通过贸易促进中国的转变，但是中共当局并没有满足这一期望，反而在开倒车。中国肆无忌惮地侵犯商标、拷贝技术，然而至今德国既没有被抢走产业、也没有被抢走技术。是特朗普的叫嚣，才让这个棘手的话题登上了世界政治的舞台。其实，德国已经拥有了一件有力的武器来让对华贸易实现对等：德国政府凭借刚刚修订的《对外经济法》，可以阻止某些不受欢迎的外资收购。中资在德收购企业的数量已经开始下滑。阿特迈尔没有明白，其实德国并不需要因为对中国的恐惧而去搞新的'产业战略'，也不需要什么'某某领域的空客'。"
杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》的评论则以"来自中国的竞争对手"为题，也关注了欧盟禁止西门子与阿尔斯通合并的话题。文章指出，各界对欧盟反垄断委员维斯塔格的指责完全站不住脚。作者问道："要是维斯塔格没能顶住外界压力，无视现行欧盟法律，舆论又会爆发出怎样的反对声音？"
随后，作者笔锋一转，接着指出："撇开反垄断法规的问题不谈：面对当前世界经济的严峻形势，阿尔斯通和西门子铁路装备制造部门的整合还是会有意义的。谁想否认行业领军者中国中车集团的强大实力，谁就是在危险地回避现实。而且，这家部分国有的企业也在挺进欧洲。"
"因此，欧盟必须从西门子阿尔斯通案中正确地吸取经验与教训。欧盟必须尽快改革其反垄断法规，使其适应一个更为全球化的世界。而西门子以及阿尔斯通，也不应该立刻表态称不再继续尝试合并。
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