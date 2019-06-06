德语媒体：地缘政治的兄弟情谊

（德国之声中文网）《南德意志报》撰文指出，这是一种基于地缘政治考量的友谊，而促成这种友谊的恰恰是美国。这篇题为《基于地缘政治的兄弟情谊》的文章写道：

"从中国角度来看，北京和莫斯科的关系从未向今天这么紧密。习近平对俄罗斯媒体畅谈他同普京间的'深厚友谊'。普京也高度重视同这位东方伙伴的关系。...两者确实有很多共同点：他们都认为美国是主要对手，都希望扩大国际影响力，都对权力拥有似乎无止境的追求，都在各自国家实行专权统治。

但双方也不想建立正式的同盟关系，而更侧重于经济合作以及推进共同的项目。习近平访问期间，双方签署了分别签署了涉及双边关系和全球战略的联合声明。此外，还签署了大约30项涉及贸易、投资以及能源的合作协定。"

文章写道，中俄双边的经济合作发展极为迅速，贸易额已经突破一千亿美元。但就经济总量而言，俄罗斯只是中国的小兄弟而已。俄罗斯只占中国对外贸易的1.9%，而中国则占俄罗斯对外贸易的15%。文章接着写道：

"随着双方的利益交集越来越多，并都认为受到了主要来自美国的威胁，如单边主义以及民主和人权等西方价值观。中俄关系想必会变得更加紧密。 很多人猜测，中俄双方会建立'战略同盟'或'北京莫斯科轴心'。倘若出现这样的联盟，它构成的挑战将相当于当年的中苏同盟，唯一不同是，此次同盟的领导者将是中国。然而，事实上，中俄双方并未达到步调一致的地步，只是他们不公开展示分歧而已。比如，中方并未承认俄罗斯对克里米亚半岛的兼并，而俄罗斯也不支持中国对南中国海提出的主权诉求。此外，俄罗斯还坚持向中国的对手印度和越南出售武器。"

《商报》则从经济层面上分析了中俄关系对欧洲及德国的影响。文章写道，2014年俄罗斯兼并克里米亚半岛后，面对布鲁塞尔和华盛顿的制裁，普京开启了"东方路线"。现在这一路线已经显露出成果，中俄贸易额突破了一千亿美元，北京莫斯科轴心已经不容忽视。文章称：

"如果欧洲人不想被抛在一边，就应当密切关注中俄联盟的发展。当然，现在就惊呼中俄共同经济阵营的诞生显然还为时过早。克里姆林宫宫发言人比什科夫（Dmitri Peskow）虽然对俄中关系赞誉有加，但他也不得不承认，欧盟仍是俄罗斯最重要的贸易伙伴。而且排在遥遥领先的第一位：2018年，俄罗斯同欧盟的贸易总额接近三千亿美元。

特别是在技术领域，俄罗斯仍然离不开欧洲。圣彼得堡经济论坛开幕前夕，俄罗斯铁路公司宣布，将追加投资十亿欧元购买13部西门子高速列车。

因此，尽管存在分歧，俄罗斯领导层还是会努力发展同欧盟的关系，俄罗斯总统普京想必也将会晤来访的德国经济部长阿尔特迈尔。德俄商会此前在莫斯科宣布，德国经济部长此次还将签署加强德俄企业合作意向书。"

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