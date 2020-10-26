德语媒体：地球上最重要的文件—新五年计划

（德国之声中文网）目前正在召开的中共中央五中全会上将出台中国新的五年计划。该计划将给出中国至2025年的发展目标。《世界报》以《地球上最重要的文件》为题，报道了中国正在拟定中的新五年计划及其对全球政治经济的影响。文章写道：

"中国是一个共产党国家，抑或已经变成了资本主义国家，对此问题，各方意见并不统一。有些观察家指出，中国拥有强大的技术革新能力以及众多的公司企业，而这一切通常是资本主义国家的特点。

但也有人认为，中国政府的执政方式就说明了一切。本周，新五年计划成了中华人民共和国的压倒性话题，而这种宣传方式简直就像是一部五十年代共产党国家的黑白宣传片。

这里所说的是所谓的'第14个五年计划'。五年计划是共产党国家计划经济的典型产物。从20年代末期开始，斯大林治下的苏联就开始以五年计划来确定国民经济中的资源分配以及国有企业的经营目标。直到今天，中国等国家仍在沿用这一模式。按照北京党媒的说法，即将出台的五年计划'可能是本星球上最重要的文件之一。'或许有人认为这只是一种自嗨的宣传手法。但事实却是：新一轮五年计划的影响力将波及世界各个政治中心，其中当然也包括柏林。"

正在北京召开的中共中央五中全会上将拟定新的五年计划，并提交明年三月召开的人大会议。柏林智库墨卡托中心的何青山（Nis Grünberg）对《世界报》表示，中美贸易战的大背景下，北京必须调整经济政策。此外，环保也将是五年计划中的重要议题。《世界报》写道：

"前不久，中国领导人习近平宣布，中国将在2060年实现气候中性。这一承诺受到欧盟一致好评。七年来，中国和欧盟一直在就签署投资协定进行着谈判，而气候保护是双方争执的焦点之一。有观察家认为，中国做出碳中和的承诺，也是为了安抚欧盟，以图尽快就投资协定达成共识。

何青山认为，新的五年计划中将为这一环保目标初步铺平道路，比如扩大可再生能源的使用以及推进电动汽车产业。不过，他表示，更大规模的环保努力在下一轮五年计划中才能得到体现。因为中国虽然承诺在2060年达到碳中和，但同时中国也表示，二氧化碳排放将在2030年达到峰值。有鉴于此，中国政府将会继续发展煤炭工业。2014年至2016年，中国煤炭消耗曾一度下降，但目前已再度出现上升势头。

中国的环保目标非常宏伟。德国和欧盟计划在2050年实现碳中和，而欧洲大部分国家早在九十年代就已达到二氧化碳排放峰值。也就是说，欧盟计划用60年的时间实现气候中性目标。而中国则计划只用30年时间实现从二氧化碳排放峰值到二氧化碳的零排放。何青山说：'如果这一目标得以实现，那无疑是一个奇迹。'"

中国私人消费比重低

中国拟定中的五年计划也引起了《维泽信使报》的关注。该报发自北京的报道称，面对旷日持久的中美贸易冲突，中共领导层将会把经济发展的重点放在拉动内需方面，但做到这一点并不容易。该报写道：

"中国长期以来，一直在努力推动国内消费，这样做的目的是降低中国经济对出口业的依赖。但实现这一目标，必须要先做出一系列结构性的调整。同发达国家相比，中国的私人消费在国民经济中的占比一直非常之低。中国家庭支出在国民生产总值中只占38.5%, 而工业国家中，私人消费在国民经济中的比例通常为60%。为了提升私人消费，中国必须大幅提高家庭收入，并缩小贫富差距。"



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