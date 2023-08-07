德语媒体：在非洲 体制对手也可以合作

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以"非洲 - 世界强国的竞技场"为题，刊发德国联邦情报局前高官Hans-Josef Beth撰写的客席评论。作者指出，资源丰富的非洲早已引起了中国在政治与经济方面的浓厚兴趣，并且在中非经济合作方面取得了不小的成就；西方国家若想在非洲捍卫自身战略利益、就必须尽快拿出让非洲长治久安的方案，并不妨在非洲议题上与中国合作。

"在过去的二十年间，中国已经成为了绝大多数非洲国家的最主要贸易与投资伙伴。西方国家就中国的'债务陷阱外交'提出过警告，但是非洲的精英们自信地指出，非洲国家自身的国家利益考量具有更高优先级，从而驳回了西方的警告。"

"在非洲大陆，中国非常成功，且为大多数国家所欢迎。中国产品以及中国提出的工程项目很好地切合了非洲的需求以及非洲国家的财力水平，因此很具有吸引力。和俄罗斯不同，中国在非洲已经树立起了高效、具有建设意愿之世界大国的形象。尽管部分中国合作项目受到了不少批评，但是在许多非洲国家，人们如今更多地担心中国也会（像西方国家一样）逐渐减少对非洲的投资。"

中国对非洲贷款：有赞有弹

作者警告说，西方国家不能够简单地将中非合作贬低为北京的"掠夺"，尤其考虑到中国是非洲国家的最主要债权国，北京早已成为解决非洲问题不可或缺的伙伴。他希望西方能和中国联手在非洲推出促进稳定和发展的方案，而不是单纯地视中国为对手。如果中美两强能够在非洲问题上达成共识，不论是联合国维和行动还是资助行动都会变得更加容易。

"中方接受西方在非洲问题上的建设性合作提议的概率并不低。中国需要非洲的稳定以及进一步的经济发展。目前，中国在非洲已经有着很强的存在感，而且建立了全面的供应关系。中国在非洲有着特别利益，因此能够和西方国家建立更紧密的合作关系。"

"对于西方国家而言，与中国在非洲问题上建立更紧密合作并不会带来过高的风险。而且，许多西方国家与非洲的安全同盟并不会被新的多边合作动议所挑战。迄今为止，中国并没有寻求在非洲建立威胁西方的双边军事同盟。在军事同盟领域，西方在非洲无疑处于支配地位，中国出于自身国家利益考量，也应该继续尊重西方的这种地位，甚至应该赞赏这种情形。诚然，在非洲这片全新的共同合作空间里，西方与中国迥异的价值观依然形成竞争关系。但是这只在被迫对抗的情形下才会发生。"作者在文章末尾指出，拥有巨大财力与科技势力的各世界强国必须合作，才能让非洲长治久安。

瑞士《商报》以"欧洲燃油汽车禁令为中国送上一份厚礼"为题，刊发评论指出，欧盟计划逐步禁止传统燃油汽车，正在让西方陷入新一轮的对华经济依赖。文章注意到，异军突起的中国电动车厂商已经让中国在今年成为了全球第一大汽车出口国，北京也实现了2009年制订的成为全球电动汽车行业领跑者的目标。

"欧盟计划从2035年起禁止新的燃油汽车上牌，瑞士也将对接这一法案。这将为中国车企进一步推波助澜。中国是全球最大的碳排放国，自己要到2060年才禁止燃油汽车，却再一次从西方国家的能源转型中受益。就像先前的太阳能产业一样，西方老牌车企在电动车领域也将难以在价格方面与收受北京补贴的中国车企相抗衡。"

"在特朗普以及拜登两任总统治下，美国对中国产汽车加征关税，并补贴达到一定国产化率的美国本土厂商。与此同时，欧洲却继续对外国产品敞开大门。而且，欧盟燃油汽车禁令也包含了混合动力汽车，这将导致具有优势地位的日本车企也在欧洲市场遭到排挤。"

"汽车产业是我们不能拱手让与中国这样一个监控国家的领域。早在2019年，北京就要求所有在中国上路的汽车安装能够不间断记录行车路线的芯片。谁要是以为北京的监控行为止步于国境之内，谁就未免太天真。近年来各国发现的中国海外秘密警务站就佐证了这一点。"

"鉴于中国支持俄罗斯、还对民主台湾发出威胁，欧洲国家如今经常说要降低对中国的依赖。但是欧盟燃油车禁令却让我们再次看到了与之背道而行的政治现实。"

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