德语媒体：在立陶宛问题上，北京打错了算盘

（德国之声中文网|）《商报》发表评论称，为了打压台湾的国际空间，北京历来都是无所不用其极。因此，立陶宛同意台湾设立名正言顺的代表处，而不是依惯例开设"台北代表处"，自然会被北京视为大逆不道而予以沉重打击。这篇题为《北京打错了如意算盘》的评论写道：

"但台湾代表处问题引起外交纠纷后，北京却对这一欧盟小国实施了等同于禁运的严厉贸易限制。这一次北京打错了如意算盘。欧盟周四在世界贸易组织发起针对中国的诉讼，就足以说明这一点。欧盟以此向北京发出了明确信号：欧盟是团结的。

这已是在短短时间内，中国第二次对欧盟发起强烈挑战。去年三月，欧盟决定对中国一些级别较低的官员实施象征性的制裁，以惩戒他们在新疆践踏维吾尔等少数民族人权问题上所扮演的角色。但北京的过激反应却令人震惊。

中国领导层立即宣布对欧盟机构、欧洲智库以及一些欧盟议员实施制裁。而这样做的后果，则造成了中欧投资协定被迫搁置。"

评论指出，北京做出过激反应后，欧盟议会批准中欧投资协定的希望变得极其渺茫，而批准该协定显然更符合中国政府和中国经济的利益。评论最后写道：

"同此前对待澳大利亚的态度一样，中国领导层对待立陶宛的态度足以显示，只要任何国家做出违背北京意愿的事情，北京就会不惜一切代价地对该国实施经济打压。北京的行为，不仅会损害中国同欧盟的关系，也会使中国作为贸易伙伴的国际形象大打折扣。"

北京一向是中国疫情防范的重点，然而春节和冬奥到来之际，这里也出现了零星的奥密克戎感染病例。《世界报》就此发表评论写道：

"北京冬季奥运会将于2月4日开幕，奥密克戎有可能会使这场体坛盛事变成病毒大规模传播的温床。奥密克戎的到来已经让中国的传染病专家们进入了高度戒备状态。近期发布的初步报告显示，中国国产的疫苗对奥密克戎只有很弱的防范作用，但BioNTech和莫得纳的mRNA疫苗却未获批准使用。有鉴于此，奥密克戎有可能会对缺乏免疫力的14亿中国民众造成严重冲击。

令人惊讶的是，北京当局似乎又战胜了奥密克戎，至少官方宣传是这样说的。本周一至周二，北京通报了15个阳性病例，据称这些病例都是传染性相对较弱的德尔塔变异株引起的。不过观察家们普遍认为，这类消息只是美好政治愿望的表达。观察家也已注意到，国际奥委会主席巴赫已经抵达北京。因为在2008年奥运会之后，再度将奥运主办权交给北京专制政权，巴赫及其领导下的国际奥委会目前受到广泛批评，认为他们无视中国的人权状况。中国官媒发布的照片显示，巴赫虽然戴了口罩，但同中国国家主席习近平却挨得很近。这是一个值得注意的画面，毕竟这位即将在今年打破常规开始第三届任期的国家主席，一直受到与世隔绝般的国家级保护。巴赫是习近平两年多来会晤的首位外宾。"

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