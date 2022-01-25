 德语媒体：在立陶宛问题上，北京打错了算盘 | 媒体看中国 | DW | 28.01.2022

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德语媒体：在立陶宛问题上，北京打错了算盘

周四，欧盟就中国对立陶宛采取"歧视性贸易行为"一事，在世贸组织提起诉讼。就此，北京同维尔纽斯的外交纠纷，显然已扩展至欧中关系层面。

Litauen China Flaggen

（德国之声中文网|）《商报》发表评论称，为了打压台湾的国际空间，北京历来都是无所不用其极。因此，立陶宛同意台湾设立名正言顺的代表处，而不是依惯例开设"台北代表处"，自然会被北京视为大逆不道而予以沉重打击。这篇题为《北京打错了如意算盘》的评论写道：

"但台湾代表处问题引起外交纠纷后，北京却对这一欧盟小国实施了等同于禁运的严厉贸易限制。这一次北京打错了如意算盘。欧盟周四在世界贸易组织发起针对中国的诉讼，就足以说明这一点。欧盟以此向北京发出了明确信号：欧盟是团结的。

这已是在短短时间内，中国第二次对欧盟发起强烈挑战。去年三月，欧盟决定对中国一些级别较低的官员实施象征性的制裁，以惩戒他们在新疆践踏维吾尔等少数民族人权问题上所扮演的角色。但北京的过激反应却令人震惊。

Litauen Taiwan Botschaft Eröffnung

台湾在立陶宛开设代表处，令北京对维尔纽斯大为光火。

中国领导层立即宣布对欧盟机构、欧洲智库以及一些欧盟议员实施制裁。而这样做的后果，则造成了中欧投资协定被迫搁置。"

评论指出，北京做出过激反应后，欧盟议会批准中欧投资协定的希望变得极其渺茫，而批准该协定显然更符合中国政府和中国经济的利益。评论最后写道：

"同此前对待澳大利亚的态度一样，中国领导层对待立陶宛的态度足以显示，只要任何国家做出违背北京意愿的事情，北京就会不惜一切代价地对该国实施经济打压。北京的行为，不仅会损害中国同欧盟的关系，也会使中国作为贸易伙伴的国际形象大打折扣。"

北京一向是中国疫情防范的重点，然而春节和冬奥到来之际，这里也出现了零星的奥密克戎感染病例。《世界报》就此发表评论写道：

"北京冬季奥运会将于2月4日开幕，奥密克戎有可能会使这场体坛盛事变成病毒大规模传播的温床。奥密克戎的到来已经让中国的传染病专家们进入了高度戒备状态。近期发布的初步报告显示，中国国产的疫苗对奥密克戎只有很弱的防范作用，但BioNTech和莫得纳的mRNA疫苗却未获批准使用。有鉴于此，奥密克戎有可能会对缺乏免疫力的14亿中国民众造成严重冲击。

China | Olympische Winterspiele 2022 Peking

中国党和国家领导人习近平预计将在今年打破常规开始其第三个任期。

令人惊讶的是，北京当局似乎又战胜了奥密克戎，至少官方宣传是这样说的。本周一至周二，北京通报了15个阳性病例，据称这些病例都是传染性相对较弱的德尔塔变异株引起的。不过观察家们普遍认为，这类消息只是美好政治愿望的表达。观察家也已注意到，国际奥委会主席巴赫已经抵达北京。因为在2008年奥运会之后，再度将奥运主办权交给北京专制政权，巴赫及其领导下的国际奥委会目前受到广泛批评，认为他们无视中国的人权状况。中国官媒发布的照片显示，巴赫虽然戴了口罩，但同中国国家主席习近平却挨得很近。这是一个值得注意的画面，毕竟这位即将在今年打破常规开始第三届任期的国家主席，一直受到与世隔绝般的国家级保护。巴赫是习近平两年多来会晤的首位外宾。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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