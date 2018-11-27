德语媒体：在汉堡寻找盟友

中国副总理刘鹤正在汉堡参加一年一度的德国经济界“中国峰会”。德语媒体关注了在美中贸易战背景下中国与欧盟和德国的微妙关系以及中国投资在德国面对的困境。
（德国之声中文网）负责经济的中国副总理刘鹤出席了第八届欧中论坛汉堡峰会，并与德国总理默克尔，经济部长阿尔特迈尔和财长朔尔茨会晤。《南德意志报》在题为"中国寻找盟友"一文中报道了刘鹤在汉堡峰会上的发言。
他没有对美国或特朗普点名道姓，但表示，历史证明，提高关税只能导致经济衰退，贸易冲突没有赢家。他承诺中国将在40年的改革开放政策后继续开放，指出过去几个月里，中国贯彻了一系列改革，并且放松了对外国企业的规定。
《南德意志报》写道："刘鹤的来访是在峰会召开前不久才公布的。一开始的消息称，他将飞往华盛顿，以期在习近平和特朗普G20会面前夕，在贸易争端中谈出一个可能的妥协结果。但现在，提早找到解决办法的希望愈发渺茫。特朗普周二在美国媒体宣布，对2000亿中国商品的关税将从现在的10%增加至25%。他还威胁将对剩下的来自中国的商品征收特别关税。在新加坡的东盟峰会和本月中旬的亚太峰会上，中美关系已更为紧张。现在，北京看起来寄希望于德国和欧盟的支持。特别是德国对中国而言是一个重要的伙伴。为了实现经济现代化，中国需要德国的高科技。华盛顿过去几个月里让中国通过收购的办法获取技术变得更为艰难。"
该报认为，刘鹤的访问能否奏效将从即将举行的G20会议上看出端倪。欧盟也一直批评中国不公平的市场准入条件，欧盟迄今从中国得到的只是"好听但缺乏约束力的话"。
徒劳的魅力攻势
德国《商报》发表分析文章"对中国投资者的疑虑在增加"，回顾了德国经济和政界对来自中国的投资，特别是企业并购的态度在最近10年中的变化。
"中国领导人习近平把自己的亲信刘鹤派到德国展开魅力攻势。周一刘鹤与联邦财政部长朔尔茨（社民党）、经济部长阿尔特迈尔（基民盟）和总理府经济财政部门负责人勒勒尔。
在中国同美国贸易争端之际，北京希望把欧洲人拉到自己这一边。然而迄今为止，这一魅力攻势尚未取得成效。联邦政府继续坚持在中国市场准入的问题上应有对等的地位。周一的会晤后，双方未能达成新的共识。
中国投资者和德国经济界的关系目前面临空前的困难。一度，中国的投资者在此间受到敞开怀抱的欢迎。那是在2009年金融危机最高峰的时候。当欧洲和美国在美国房地产市场震荡的严重后果下挣扎时，来自北京的代表团受到热情的款待。中国做到了基本安然地度过危机。在德国，来自中国的资金受到欢迎。但这样的日子已成为历史。自从中国企业向德国的高技术企业伸出收购之手，柏林的疑虑与日俱增。"
文章指出，导火索是机器人制造商库卡的收购案。从那以后，德国政府开始考虑收紧立法，限制外国投资掌握高技术企业和敏感基础设施。与此同时，德国经济界对来自中国投资的看法也发生了转变。文章列举了中国在德投资的增长数据，并以普茨迈斯特、戴姆勒、德意志银行和格拉默等收购案例，分析了中资投资的变化后总结道：
"清楚的是，北京的投资还刚刚开始。中国是世界第二大经济体，未来的投资规模也会相应地增加。德国必须找到一种与中国投资者打交道的长期可行的方式。"
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