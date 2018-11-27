德语媒体：在汉堡寻找盟友

（德国之声中文网）负责经济的中国副总理刘鹤出席了第八届欧中论坛汉堡峰会，并与德国总理默克尔，经济部长阿尔特迈尔和财长朔尔茨会晤。《南德意志报》在题为"中国寻找盟友"一文中报道了刘鹤在汉堡峰会上的发言。

他没有对美国或特朗普点名道姓，但表示，历史证明，提高关税只能导致经济衰退，贸易冲突没有赢家。他承诺中国将在40年的改革开放政策后继续开放，指出过去几个月里，中国贯彻了一系列改革，并且放松了对外国企业的规定。

《南德意志报》写道："刘鹤的来访是在峰会召开前不久才公布的。一开始的消息称，他将飞往华盛顿，以期在习近平和特朗普G20会面前夕，在贸易争端中谈出一个可能的妥协结果。但现在，提早找到解决办法的希望愈发渺茫。特朗普周二在美国媒体宣布，对2000亿中国商品的关税将从现在的10%增加至25%。他还威胁将对剩下的来自中国的商品征收特别关税。在新加坡的东盟峰会和本月中旬的亚太峰会上，中美关系已更为紧张。现在，北京看起来寄希望于德国和欧盟的支持。特别是德国对中国而言是一个重要的伙伴。为了实现经济现代化，中国需要德国的高科技。华盛顿过去几个月里让中国通过收购的办法获取技术变得更为艰难。"

该报认为，刘鹤的访问能否奏效将从即将举行的G20会议上看出端倪。欧盟也一直批评中国不公平的市场准入条件，欧盟迄今从中国得到的只是"好听但缺乏约束力的话"。

刘鹤在汉堡欧中峰会上

徒劳的魅力攻势

德国《商报》发表分析文章"对中国投资者的疑虑在增加"，回顾了德国经济和政界对来自中国的投资，特别是企业并购的态度在最近10年中的变化。

"中国领导人习近平把自己的亲信刘鹤派到德国展开魅力攻势。周一刘鹤与联邦财政部长朔尔茨（社民党）、经济部长阿尔特迈尔（基民盟）和总理府经济财政部门负责人勒勒尔。

在中国同美国贸易争端之际，北京希望把欧洲人拉到自己这一边。然而迄今为止，这一魅力攻势尚未取得成效。联邦政府继续坚持在中国市场准入的问题上应有对等的地位。周一的会晤后，双方未能达成新的共识。

中国投资者和德国经济界的关系目前面临空前的困难。一度，中国的投资者在此间受到敞开怀抱的欢迎。那是在2009年金融危机最高峰的时候。当欧洲和美国在美国房地产市场震荡的严重后果下挣扎时，来自北京的代表团受到热情的款待。中国做到了基本安然地度过危机。在德国，来自中国的资金受到欢迎。但这样的日子已成为历史。自从中国企业向德国的高技术企业伸出收购之手，柏林的疑虑与日俱增。"

库卡收购案扭转了德国人对中资收购的印象

文章指出，导火索是机器人制造商库卡的收购案。从那以后，德国政府开始考虑收紧立法，限制外国投资掌握高技术企业和敏感基础设施。与此同时，德国经济界对来自中国投资的看法也发生了转变。文章列举了中国在德投资的增长数据，并以普茨迈斯特、戴姆勒、德意志银行和格拉默等收购案例，分析了中资投资的变化后总结道：

"清楚的是，北京的投资还刚刚开始。中国是世界第二大经济体，未来的投资规模也会相应地增加。德国必须找到一种与中国投资者打交道的长期可行的方式。"

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