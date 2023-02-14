德语媒体：在对华政策方面 欧洲应走自己的路

（德国之声中文网）《经济周刊》发表评论称，王毅的行程表上也包括莫斯科，这一点令欧洲人有些苦涩。不过总体而言，中美关系陷入冰点之际，王毅来欧寻求对话，终究是件好事。这篇题为《在对华政策方面，欧洲应走自己的路》的评论写道：

"还有一件令人欣慰的事情则是，新疆政府主席已经取消了其引起广泛争议的欧洲之旅，他的欧洲之行原本也计划在本周开始。这次访欧计划被取消足以说明，欧洲人施加压力还是能够产生效果的。欧洲多个首都已经向北京发出了信号，维吾尔人受到系统性打压的新疆，其政府主席在欧洲是不受欢迎的。

同中国直接开展对话，给了欧洲人捍卫自身利益的机会，而不是跟从美国人系统性脱钩的对华路线。而与此同时，欧洲人也应放弃天真幼稚的想法。前不久，德国批准了中兴的5G设备，而引起广泛争议的华为则还在审批之中。

对于潜在的安全风险，当然要进行认真的审核，美国人的种种顾虑并不都是空穴来风。但欧洲人必须要走自己的路。"

美国击落一枚来自中国的疑似间谍气球后，上周末，华盛顿又接连击落了三个"不明飞行物"。而北京方面也反唇相讥，指责美国高空气球从去年以来已经十几次非法进入中国领空。《法兰克福汇报》就中美之间的气球之争发表了题为《UFO造成的恐惧》的评论：

"共和党人指责拜登总统软弱无能，因为发现中国间谍气球一周之后，他才下令予以击落。不过，种种迹象显示，上周末的几起击落事件，绝非即将宣布再度参选的拜登总统出于内政需要而故意做出的果敢姿态。毕竟一位负责任的最高军事长官是不会随意下达发射导弹的命令的。更何况，下达第二个击落命令的是加拿大总理特鲁多。

想必华盛顿和渥太华确实是有担心的理由，才下达击落命令的，哪怕这种担心只是局限于民用航空领域。如果美加政府已经知道这些飞行物来自何方以及飞来的目的又是什么，那么他们事后的缄默态度就更值得关注了。这种缄默态度也许能够说明，周末击落的飞行物并非中国间谍故事的延续，因为在这种问题上，美国更倾向于公众舆论的介入：他们会利用这场危机，让世人看清中国的胆大妄为。更有可能的则是，五角大楼也许确实迄今无法验明这些飞行物的身份，就如同情报机构2021年报告中所描绘的143个'空中现象'一样。飞行物残骸也许会在近期内给出答案。然而，这一轮气球闹剧至少告诉了我们一点：那就是，UFO不一定非要来自其他星球。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。