德语媒体：在华德企气氛低迷

（德国之声中文网）尽管"双十一"营业额再破记录，但中国经济整体开始滑坡的迹象仍非常明显，在华德国企业也已经受到影响。《明镜》周刊以《在华德企对前景悲观》为题，报道了中美贸易战悬而未决、中国经济又总体降温的大背景下，德国企业所受到的冲击。文章写道：

"在华德国商会每年一度对会员企业的问卷调查显示，德国企业对前景的期望值降至几年来的最低点。只有27%的企业认为今年可以完成预定目标。

期望值下跌的原因是中国国民经济增速放缓。今年第三季度中国经济增长值为6%，是过去三十年来最低的一次。专家认为，造成经济放缓的原因包括中美贸易战、投资者信心不足以及中国政府降低债务水平的努力。前不久，北京和华盛顿都放出信号称，双方愿意就缓解争端签署一份协议。

中美贸易争端也使汽车和机械制造行业的德国企业信心大跌。位于北京的德国商会称，中国经济放缓，加上中美贸易争端的影响，使德国企业圈的气氛变得非常压抑。83%的德国企业认为，直接或间接受到中美贸易战的冲击。"

对于在华德国企业来说，明年的形势也不容乐观。文章接着写道：

"接受问卷调查的德国企业虽然认为，中国市场至关重要，为企业提供了宝贵的商机。但由于市场准入限制以及复杂的管理框架，使德国企业在华的发展潜力大受影响。在华德国商会称，德国企业面临的最大障碍包括：经营许可发放方面的间接限制，招标过程的不合规行为、不能充分参与工业标准制定以及新规定实施前不给企业充分准备时间等等。

受访企业中有一半认为，缺乏法律保障、规范混乱以及技术转让是他们在华业务遇到的主要问题。在华德国商会呼吁欧盟尽快同中国签署一项内容广泛的投资保护协议。商会称，包含公平市场准入原则的协议将会给企业带来新的活力。"

有关华为技术是否会带来安全隐患的讨论仍在继续，另一家来自中国企业又成了舆论关注的焦点。两名美国参议员警告在欧美受到年轻人热捧的视频平台"抖音"有可能会成为"中国干预美国大选的平台。"美国政府已经启动了对"抖音"的司法调查。柏林《每日镜报》写道：

"中国企业的崛起令美国极度不安。美国总统特朗普毫不讳言，在旷日持久的中美贸易争端中，争执的焦点也包含谁将是数码技术的领导者。美国各机构似乎也赞同特朗普的观点。今年二月，美国消费者保护机构FTC以非法搜集未成年人数据为由对'字节跳动'施以570万美金的罚款。这是迄今为止保护未成年人隐私而施加的最高额度罚款。脸书搜集的未成年人数据显然要多得多，但从未受过如此严厉的惩罚。

不过，其他一些国家的数据保护专家们也深感不安。据称，一些从事脸部识别技术的公司已经开始积极同中国安全部门合作。视频只要有人脸出现，就足以借助软件确定其身份。数据保护专家们担心，中国的人脸识技术可以借助抖音提供的数据而不断完善。"

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