德语媒体：在华外资银行处境艰难

过去几年来，国际银行在中国开展业务变得异常艰难，经济危机令很多超级富翁的财富严重缩水，另外一些人则将财产移往国外，而政府对银行的干预也越来越多。

（德国之声中文网）瑞银集团UBS 为其中国业务找到了一位知名度很高的总裁。从七月起，胡知鸷开始担任瑞银集团中国部总裁，此前胡知鸷曾负责目前已倒闭的瑞士信贷的中国业务。《新苏黎世报》写道，在金融圈内， 胡知鸷是位知名度很高的高管，但这并非全部：

“胡知鸷还是已故中共总书记胡耀邦的孙女。深受民众爱戴的胡耀邦1989年4月去世后，北京的年轻人自发举行悼念活动，并很快引爆大规模反政府抗议浪潮。同年六月四日，中国人民解放军以暴力手段对抗议行动进行了镇压。

因其特殊的家庭背景，胡知鸷也被视作是所谓‘太子党’的一员。太子党是指前中共高官的后代，他们在中国享有特殊地位，例如可以联络政治最高层。

胡知鸷的特殊背景想必正是瑞银集团求之不得的，毕竟在党和国家领导人习近平的治下，国际银行在中国开展业务并不是一件容易的事情。从2021年持续至今的房地产危机已经令很多超级富翁的财富严重缩水。而另外一些人则已将他们的财富转移至日本或新加坡等国。此外，习近平治下的政治氛围也是一个不容忽视的因素，银行高管的高收入或企业家们的巨额财富早已引起了习近平的不满，而这一群体恰恰是瑞银理财业务的重要客户。有鉴于此，瑞银集团不得不谨慎行事，而有了像胡知鸷这样人脉广泛的高管自然会事半功倍。

伊克巴尔-汗（Iqbal Khan）最近接管了瑞银在香港的亚洲业务。在这里，人们能够明显感受到中国经济疲软所造成的影响。除了中国的房地产危机之外，地方政府的债务问题以及消费热情低迷，也令银行家们一筹莫展。”

持续的房地产危机令中国很多富豪的财富严重缩水。 图像来源: CFOTO/picture alliance

《新苏黎世报》写道，除了持续低迷的中国经济之外，一个月后即将上台的美国总统特朗普，也给瑞银集团未来的中国业务带来了诸多不确定因素。

“然而，即便抛开特朗普和经济低迷的因素，外国金融机构的中国业务也正在变得日益艰难。这是因为政府对银行业务的干预越来越多。例如，今年夏天，中国政府要求几乎所有在华经营的外资银行对其高管的工资设置上限。政府说，必须禁止银行高管薪酬疯涨的现象。瑞银集团也收到了相应的指令。

采取这一非常规举措的背景是习近平提出的‘共同富裕’政策。根据这一政策，收入和财富必须均衡分配，以避免贫富差距过度悬殊。不过，瑞银表示，他们最终并没有被要求执行中国政府的指令。然而这一事件本身已经表明，中国的政治已变得无法预测。”

鉴于台海紧张局势不断加剧，《法兰克福评论报》写道，如果台海发生战争，将对全球经济带来灾难性后果。

“无论紧张局势以何种方式升级，都将对全球经济造成巨大的压力，毕竟台湾在全球半导体产业中发挥着主导作用。电动汽车、太阳能电池板和风力涡轮机等绿色技术的供应链也会受阻，而这又可能会使在中国的欧洲公司陷入风险。根据彭博社的预估，台湾冲突对全球经济造成的损失将高达 5 万亿美元，而这还只是中国封锁台湾第一年可能导致的损失。

按照这一评估，全球经济将下滑5%。而台湾自身所蒙受的损失将占其国民生产总值的12%。但即便是对中国而言，采取这样的军事行动也绝不是一件轻松的事情。过去几年以来，中国经济一直处于相当脆弱的境况。尤其是同欧洲以及美国日趋紧张的贸易关系，给市场带来了极大的不确定性。如果对台湾实施封锁，中国经济也将蒙受9%的损失。”

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