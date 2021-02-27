 德语媒体：在中国面前，美日硬了 | 媒体看中国 | DW | 17.03.2021

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德语媒体：在中国面前，美日硬了

美日两国外长和防长刚刚在东京举行了2+2会谈，而在这场会谈中双方商谈的主题正是中国。东京2+2会谈之后日美对中国发出的言辞要比特朗普时期更激烈。德国《法兰克福汇报》和《南德意志报》分别对此做出分析。

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（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以《北京挑战东京》（Peking fordert Tokio heraus）为题关注美日两国外长、防长共同举行的“2+2”会谈。文章开篇指出，去年有333天北京方面都向位于存在主权争议的岛屿钓鱼岛（日方称尖阁诸岛）附近海域派遣了海警船。这片海域蕴含着丰富的渔业资源和石油资源。上个月中国海警船到达的天数达到26天。中国海警船还在相关海域驱赶日本渔民。

今年2月1日开始生效执行的中国《海警法》允许中国海警船在必要时向敌舰开火。文章写道：“在这一背景下，东京政府格外希望美国政府在必要时能够协防日本捍卫尖阁诸岛。本周二（3月17日）举行的美日2+2会谈上，美方再次重申了对日本的承诺。会后双方发表的共同声明称，日美两国政府再次确认尖阁诸岛是规定美国防卫义务的《日美安全保障条约》第五条的适用对象，并表示‘反对试图损害日本对尖阁施政的任何单方面行为’。 ”

文章写道，“这一例子显示出，美国和日本对中国的语气正在变得更加强硬。……在东京举行的2+2会谈是拜登总统上任以来，国务卿布林肯和国防部长奥斯汀的首次出访。美国人把日本作为首个出访的国家说明拜登很重视同亚洲国家的安全合作。今年4月初日本首相菅义伟将访问华盛顿，他也将成为首位与拜登举行面对面谈话的外国领导人”。

美国总统一般会先与英国首相会面，但拜登选择先与菅义伟会面，可被视为美国更重视美日同盟，与日本建立更紧密关系的举措。

美国总统一般会先与英国首相会面，但拜登选择先与菅义伟会面，可被视为美国更重视美日同盟，与日本建立更紧密关系的举措。

文章写道：“作为对这次访美行程的准备，周二（3月16日）菅义伟接受了新冠疫苗的接种。日本一些政治学者将拜登政府称为‘奥巴马三世’。奥巴马曾提出重返亚太战略。当时拜登任副总统。就在上周末拜登同日本、澳大利亚以及印度三国首脑共同举行了四方安全会谈。东京2+2会谈之后日美对中国发出的言辞要比特朗普时期更激烈。……而在2017年和2019年举行的美日2+2会谈之后发表的联合声明中都没有提到中国。”

“必要时还击”

《南德意志报》发表题为《必要时还击》（Notfalls zurückschlagen）的文章同样关注了美日中三方关系。

文章写道：“拜登团队正在研究美国在东亚地区的安全政策，尤其是着眼于中国日益增长的权力主张。为此美国人也需要依靠他们的日本盟友，这也是为什么国务卿布林肯和国防部长奥斯汀前往东京参加2+2会谈的原因。”

文章写道：“他们和日本外相茂木敏充 、防卫相岸信夫首要谈的就是中国。布林肯表示，美国和日本致力于维护一个自由的印太地区，如果中国使用胁迫或侵略手段来执行自己的意志，那么（美日）会在‘必要时进行还击’。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点 

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