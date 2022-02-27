 德语媒体：在中国被捧为英雄的普京 | 媒体看中国 | DW | 28.02.2022

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德语媒体：在中国被捧为英雄的普京

在新闻管制极其严格的中国网络媒体中，几乎只能看到亲俄的言论。而普京更是被塑造成了敢于挑战西方的英雄人物。不同的观点则会立即遭到删除。

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（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发自北京的报道称，俄罗斯总统普京宣布向乌克兰出兵的视频讲话在中国社交媒体里广泛传播，赢得了230万多次赞。绝大多数中国网友对他们口中的"普京大帝"赞誉有加。而相比之下，乌克兰总统泽连斯基向俄罗斯民众发表的视频讲话，微博上却很难找到。这篇题为《在中国，普京被美化成了英雄》的文章写道：

"按照宣传机构的要求，中国官媒的相关报道中，绝口不提'侵略'和'攻击'等词汇。中国外长王毅周日同德国外长贝尔伯克通话时也只是提到'乌克兰的当前形势'，也完全没有谈及俄罗斯对当前事态应负的责任。相反，王毅要求'北约有必要重新考虑自身的定位和承担的责任 。'王毅表示，'俄罗斯的正当安全诉求理应得到妥善解决'，而相关的制裁则'不具备国际法基础。'中国官方媒体周日也没有报道有关俄罗斯提升核武力量戒备等级的消息。

数天前，一个涉及新闻管制的命令被公布了出来：'有关乌克兰局势的报道中，对俄罗斯不利和亲西方的不发'。这条指令还要求，蹭热门话题时，只用人新央（指人民日报、新华社、央视）的话题。而周日阅读量最高的热门话题就是'俄罗斯强调，绝不会对城市发动攻击'。中国的宣传机器正在利用乌克兰战争，进一步煽动中国国内的反美情绪。

USA I Ukraine-Konflikt - Vereinten Nationen

2月28日联合国安理会要求俄撤军的决议表决时，中国代表投了弃权票。

 

人们在传看有关美国总统拜登的视频时，总是不忘加一句'这是个坏人'的评语。在中国式的战争描述中，其他国家仅仅是美国权力博弈中的一枚棋子而已。官方的《环球时报》就写道，乌克兰仅仅是一枚被抛弃的卒子。 "

于此同时，批评俄罗斯武力行为的文章则会被立即删除。中国五名大学教授要求俄罗斯撤军的公开信、俄罗斯科学家的反战宣言、批评中国官方强权政治逻辑的文章都逃不脱被删除的命运。文章接着写道：

"滞留在乌克兰境内的中国学生及商人发出的声音，对官方的叙事方式无疑是一个挑战。鉴于形势紧张以及禁空令，派专机疏散六千名乌克兰中国公民的计划已经被推迟。中国驻基辅大使上周日表示，乌克兰将进入高风险阶段。中国使馆有关让中国人出行时在车辆醒目位置悬挂中国国旗的建议更是引起关注和不解。

而刚刚过去的周六，悬挂国旗的建议已经被避免暴露中国人身份的建议所取代。中国外交官们显然已经意识到，中国官方一边倒支持俄罗斯的立场可能会给乌克兰的中国公民带来危险。中国驻基辅大使发出警告称，'乌社会上极端行为增加，出言不逊甚至持枪射击，给我在乌中国公民造成安全风险。'"

苏黎世的《日报》认为，在安理会谴责俄罗斯决议案的表决中，中国投了弃权票，说明中国在如何对待俄罗斯的问题上并没有外界想象的那样果决。这篇评论写道：

"北京也越来越意识到，面对普京接连不断的非常规操作，保持中立或回避都不是长久之久。而不公开反对普京，即便是保持缄默，也等同于对他的支持。

有鉴于此，欧盟应向中国发出挑战，并施以经济压力。中国已经取代美国成为欧盟最重要的贸易伙伴。而在对华贸易方面，乌克兰排名也比俄罗斯靠前。中国粮食进口的三分之一来自欧洲粮仓乌克兰。应当让习近平切身感受到选错伙伴的代价。

最初的谴责和愤怒浪潮之后，欧盟外交官们仍有很多工作要做，政治层面的博弈现在刚刚开始。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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