德语媒体：国际社会绝不应屈从于中国的人质外交

（德国之声中文网）《南德意志报》评论写道，在将近三年的时间里，两名加拿大人被中国扣为人质，他们被隔离关押，从未得到过公正的司法审理。中国政府制造这场闹剧的目的很明确，就是要报复加拿大对华为高管孟晚舟的司法审理。这篇题为《国际社会不应屈服于中国的人质外交》的评论写道：

“中国向世界发出的信号很明确：任何人胆敢反对我们，都会受到严惩，我们也会为此找到合适的替罪羊。周二北京对加拿大人舍伦贝格（Robert Lloyd Schellenberg）的复审判决就足以说明，北京为达目的可以毫无忌惮。此人被控从事毒品走私先是被判处15年监禁，后来又被改判了死刑。



对中国来说，这些加拿大人不仅是报复的对象，同时也是讨价还价的筹码。剥夺无辜者的自由以换取孟晚舟的释放。对舍伦贝格的死刑判决以及对斯帕弗（Michael Spavor）的重刑判决都是向加拿大进一步施压的手段。每当孟晚舟诉案出现变化，她被向美国引渡的可能性增加的时候，这些在华加拿大人的处境就会进一步变遭。这些天来自北京的消息就是要告诉全世界：你们看清楚了，为达目的，我们可以无所不用其极。

对两名被扣押的加拿大男子及其家人来说，现实非常残酷，后果极其严重，但渥太华绝不应和北京做交易。自由世界必须明确指出中国的做法是人质外交。北京尝试以专制手段葬送加拿大的法治原则，以实现自身的意愿。这是绝对不能容忍的。”

评论写道，国际社会必须认清一点，这一次中国胁迫的是加拿大，但任何一个国家都有可能成为下一个胁迫对象。评论最后写道：

“接下来，无论是5G网建设，还是中国希望收购的德国中型企业，柏林的决策都有可能会导致一名德国人在中国被判处死刑。德国人必须认清形势，北京的所作所为只能让人得出一个结论，那就是：没有人会是安全的。”



联合国本周发布的气候报告呼吁世界各国立即采取行动，以拯救地球“濒临灭绝”的命运。但在二氧化碳第一排放大国-中国，官方媒体却对这一报告只字未提。《法兰克福汇报》报道称：

“随着十一月格拉斯哥全球气候会议的日益临近，中国所面临的压力也在变得越来越大。各国期望中国做出进一步的承诺。比如今后不再为其他国家建设火力发电厂提供资金。事实上，中国也确实叫停了一些这样的项目。但北京也在尽力避免这样做是迫于美国压力的印象。中国气候特使谢振华近来表示，2060年的碳中和目标，不仅涉及二氧化碳，而是会包括所有温室气体。在此之前，北京曾极力否定这样的说法。中国国家主席习近平还不动声色地为另外一项议题做出了决定。在今年七月同德国总理默克尔和法国总统马克龙的视频会谈中，习近平表示，中方将从九月开始落实所谓的基加利协定，减少对环境危害极大的氢氟烃排放量。中国是这一有害气体的重要排放国，欧洲国家一直在敦促中方就此采取措施。巴黎对中方的做法表示赞赏，但中国官媒却对此保持缄默。”

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