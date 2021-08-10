 德语媒体：国际社会绝不应屈从于中国的人质外交 | 媒体看中国 | DW | 11.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：国际社会绝不应屈从于中国的人质外交

为了迫使加拿大司法当局释放华为高管孟晚舟，中方竟逮捕关押了两名加拿大人。《南德意志报》发表评论称，面对这种人质外交，任何人都是不安全的。

Kanada Vancouer | Menschen fordern Freilassung von Michael Kovrig und Michael Spavor

（德国之声中文网）《南德意志报》评论写道，在将近三年的时间里，两名加拿大人被中国扣为人质，他们被隔离关押，从未得到过公正的司法审理。中国政府制造这场闹剧的目的很明确，就是要报复加拿大对华为高管孟晚舟的司法审理。这篇题为《国际社会不应屈服于中国的人质外交》的评论写道：

 

“中国向世界发出的信号很明确：任何人胆敢反对我们，都会受到严惩，我们也会为此找到合适的替罪羊。周二北京对加拿大人舍伦贝格（Robert Lloyd Schellenberg）的复审判决就足以说明，北京为达目的可以毫无忌惮。此人被控从事毒品走私先是被判处15年监禁，后来又被改判了死刑。


对中国来说，这些加拿大人不仅是报复的对象，同时也是讨价还价的筹码。剥夺无辜者的自由以换取孟晚舟的释放。对舍伦贝格的死刑判决以及对斯帕弗（Michael Spavor）的重刑判决都是向加拿大进一步施压的手段。每当孟晚舟诉案出现变化，她被向美国引渡的可能性增加的时候，这些在华加拿大人的处境就会进一步变遭。这些天来自北京的消息就是要告诉全世界：你们看清楚了，为达目的，我们可以无所不用其极。

 

对两名被扣押的加拿大男子及其家人来说，现实非常残酷，后果极其严重，但渥太华绝不应和北京做交易。自由世界必须明确指出中国的做法是人质外交。北京尝试以专制手段葬送加拿大的法治原则，以实现自身的意愿。这是绝对不能容忍的。”

评论写道，国际社会必须认清一点，这一次中国胁迫的是加拿大，但任何一个国家都有可能成为下一个胁迫对象。评论最后写道：

“接下来，无论是5G网建设，还是中国希望收购的德国中型企业，柏林的决策都有可能会导致一名德国人在中国被判处死刑。德国人必须认清形势，北京的所作所为只能让人得出一个结论，那就是：没有人会是安全的。”


联合国本周发布的气候报告呼吁世界各国立即采取行动，以拯救地球“濒临灭绝”的命运。但在二氧化碳第一排放大国-中国，官方媒体却对这一报告只字未提。《法兰克福汇报》报道称：

Kohlekraftwerk in China

在气候保护问题上，中国的国际压力越来越大。

“随着十一月格拉斯哥全球气候会议的日益临近，中国所面临的压力也在变得越来越大。各国期望中国做出进一步的承诺。比如今后不再为其他国家建设火力发电厂提供资金。事实上，中国也确实叫停了一些这样的项目。但北京也在尽力避免这样做是迫于美国压力的印象。中国气候特使谢振华近来表示，2060年的碳中和目标，不仅涉及二氧化碳，而是会包括所有温室气体。在此之前，北京曾极力否定这样的说法。中国国家主席习近平还不动声色地为另外一项议题做出了决定。在今年七月同德国总理默克尔和法国总统马克龙的视频会谈中，习近平表示，中方将从九月开始落实所谓的基加利协定，减少对环境危害极大的氢氟烃排放量。中国是这一有害气体的重要排放国，欧洲国家一直在敦促中方就此采取措施。巴黎对中方的做法表示赞赏，但中国官媒却对此保持缄默。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

孟晚舟案 控辩双方争论美国是否违法

在星期四的一场听证会上，围绕美国是否在孟晚舟引渡案中违反了国际法，孟晚舟的律师团队与加拿大检察官进行辩论。此案预计要到今年5月才会见分晓。  

两加拿大人案未解 康明凯妻奔走救夫

加拿大前外交官康明凯妻子接受德国之声专访，透露康明凯在狱中保持坚强的方法。而对于加拿大持续抗议北京胁迫外交，北京则重申外国不该干涉中国司法主权。  

加拿大商人被控间谍案 中国法院预计明天判决

中国的一个法院在10日維持对一名加拿大人在一走私毒品案中的死刑判決。路透社报道，11日，另一中国法院也将对先前被控涉嫌间谍活动的加国商人作出裁决。外界认为这些举动与孟晚舟在加拿大的案件有关。  

相关内容

News Bilder des Tages 210804 -- ZHANGJIAJIE, Aug. 4, 2021 -- A medical worker takes a swab sample from a girl for COVID-19 nucleic acid testing in Zhangjiajie, central China s Hunan Province, Aug. 4, 2021. Central China s city of Zhangjiajie, which has reported a cluster of the country s recent COVID-19 infections, had completed two rounds of all-inclusive nucleic acid testing as of Tuesday, local authorities said. More than 809,000 people were sampled since the city launched its first round of mass testing on July 29, said the municipal headquarters on COVID-19 prevention and control during a press conference held Wednesday afternoon. CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-COVID-19-TESTING CN ChenxSihan PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德语媒体: 中国政府何时面临压力? 10.08.2021

德尔塔变种新冠病毒目前也扩散到了中国，《时代周报》分析了中国政府短期内不会放弃清零防疫政策的理由。《每日镜报》则关注了最新的联合国气候报告，认为中国政府不应以历史总排放量低、人均排放低为由而回避更大的减排责任。

December 6, 2018 - China - Huawei Finance Chief Meng Wanzhou has been arrested in Canada at the request of the United States. Canadian authorities said late Wednesday, Dec. 5, 2018 that Wanzhou had been arrested in Vancouver and that the United States is seeking her extradition |

牵动中美加三国的孟晚舟 05.03.2021

3月1日开始，华为首席财务官孟晚舟再度在温哥华出庭接受庭审，这也是其律师团队为避免被引渡到美国而进行的最后一轮抗争。

(200619) -- GENEVA, June 19, 2020 () -- Video image taken on June 19, 2020 shows a session of the UN Human Rights Council held in Geneva, Switzerland. The United Nations Human Rights Council on Friday adopted a resolution strongly condemning the continuing racially discriminatory and violent practices perpetrated by law enforcement agencies against Africans and people of African descent. () |

中加联合国人权理事会交锋 互批种族问题 23.06.2021

加拿大22日代表44国在联合国人权理事会对中国人权纪录表达严重关切，而中国则带领其他国家对加拿大侵犯原住民的政策提出问责。