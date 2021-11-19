德语媒体：国际女网协会勇敢单挑中国

（德国之声中文网）德国《每日新闻》（Tagesschau）以评论「国际女网协会及其对中国独裁的勇敢单打独斗」（Die WTA und ihr mutiger Alleingang gegen Chinas Diktatur），对于世界女子网球协会（WTA）在此事件中采取的明确立场，做出正面评价。

文章以过往其他体育协会的消极态度作为开头，提到「人们几乎已经对此习以为常：各体育协会对中国议题的应对通常都会极其谨慎，尤其是在涉及侵犯人权问题的时候，不要过于大声地抗议，毕竟，其中通常牵涉了大量的资金。」

不过，此次的彭帅事件却非如此：「这次事件有了转机，自从彭帅在网上指控前中国副总理张高丽对她性侵之后，这位35岁的网球员已经消失了好几天。国际女网协会主席西蒙（Steve Simon）现在明确表示敢于反抗中国官媒 - 对它发出的公开声明完全不买帐，他怀疑这封据称是彭帅本人发给WTA的电邮、声称自己过得很好的真实性。」

WTA主席西蒙怀疑彭帅电邮的真实性

该评论接着引用西蒙本周四的声明，并称赞其令人印象深刻：「西蒙周四通过CNN宣布：『我们已经为结束我们的活动，以及其将带来的所有后果做了万全准备，因为这比生意更重要。妇女需要被尊重，而不是被审查。』这是一个既强烈又清晰的信息，关乎的是高达十多亿美元的中国职业女网十年合约。」

文章肯定西蒙身为国际女网主席，确实履行了他的该尽到义务：关注、协助网球家族的成员之一，「与一般体育官员泛泛而谈和口惠而实不至的做法不同，西蒙要求中国提供明确的证据，证明前世界级球员彭帅可以安然无恙地生活，不受报复。」

反之，评论结尾提到国际奥委会的反应：「在这种背景下，国际奥林匹克委员会（IOC）及其主席巴赫（Thomas Bach）的沉默只会更加响亮。」尽管他们不断强调，所做的一切都是以运动员的利益为优先，但当事情发展到像彭帅的情况一样时，「国际奥委会和主席巴赫陷入了沉默。而西蒙以其清晰的思路，使中国现在必须对这一案件采取立场 - 安静地坐视不理已经行不通了。」

国际奥委会及其主席巴赫对于中国人权问题多半的沉默以对

《法兰克福汇报》也发表评论「中国受到了抵制奥运的威胁？」（Droht China ein Olympia-Boykott?）为题，指出中国目前受到的压力日益增加。文章引用了环球时报主席胡锡进的推特作为开头：「围绕失踪的网球运动员彭帅的丑闻对中国来说是如此的敏感，以至于党报《环球时报》的主编甚至不愿意在推特上把关键词说出来。主编胡锡进周五写道：『作为一个熟悉中国制度的人，我不相信彭帅会像外国媒体猜测的那样，因为正在谈论的这件事而遭受报复或压制。』『这件事』指的是什么？指的也就是所谓的性侵嫌疑事件。」

「胡锡进的推文是国家机器第二次笨拙地试图以某种方式压制对彭帅遭遇的国际怒火。在第一次尝试中，国家电视台英语频道公布了据称是由彭帅写的一封电子邮件，称『我既没有失踪，也没有遭遇危险。……一切都很好。』」

文章继续写道：「对中国来说，在距离北京冬奥会开幕仅有三个月的这个时间点，国际压力正成为一个日益严重的问题。彭帅曾三次参加奥运会，而她目前所受到的待遇正在助长对奥运会进行外交抵制的呼声。自从美国总统拜登在本周四的新闻发布会上说美国正在考虑抵制的可能性后，这个问题又被提上日程表。 」

美国总统拜登正考虑外交抵制北京冬奥

就在国际社会对彭帅高度关注的同时，「中国仍然保持沉默。外交部发言人周五重复了他几天来重复使用的公式，说他『不熟悉情况』。在中国，通过软禁和恐吓来压制不同的声音并非偶然，国家媒体公布有关人员的强迫性声明也是一种常见的方法。」

「这个案例清楚说明了中国在多大程度上将自己与世界其他地区的通信空间封闭起来。对所有关于这个问题的文章进行严格审查，甚至在私人聊天中也是如此，这使得国内的任何辩论都无法进行。」

评论结尾提到，不管国际社会抵制冬奥与否，「可以预见的是，由于严格的新冠防疫措施，只有少数政治代表团会参加2月份的开幕式。对于届时让现场高朋满座，中国似乎兴趣不大，根据外交界的消息称，中国几乎没有发出任何邀请，而是花时间来澄清在什么条件下才能进行这类型的访问。迄今为止，唯一确认的官方消息是普京将以俄罗斯奥委会主席，而非总统身份出席冬奥。」

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