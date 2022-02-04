德语媒体：国际奥委会的叩头

（德国之声中文网）北京冬奥会2月4日正式开幕。法兰克福汇报发表评论"国际奥委会的叩头：这是中国的赛事"（Kotau des IOC: Es sind Chinas Spiele）写道，"中国国家和党的领导人独裁统治下的赛事开幕了。"作者Christoph Becker指出，在看到国际奥委会（IOC）主席巴赫在贵宾席上向习近平鞠躬后，"这应该是谁在北京举行的比赛，变得清晰了起来"。

作者描述了中国士兵走到旗杆前举起中国红旗，国家体育场中的观众挥舞国旗持续长达一小时直到国家队进场的壮观场面。

"习近平随后当然也根据自己的口味做出设定：维吾尔族运动员衣拉木江和赵嘉文一起点燃奥运圣火，向世界展现谁在为这届奥运会设定规则。维吾尔人是奥运的主题，正如习近平所希望的那样。"

文章最后写道，巴赫是否知道衣拉木江会点燃生活其实无关紧要。"这最后一幕证明了是谁掌控着奥运会。这是中国的赛事。国际奥委会为它搭建了舞台。"

俄罗斯总统普京与中国领导人习近平2月4日在北京会晤

波恩地方报《General-Anzeiger》周六则针对中国与俄罗斯的联盟发表评论"世界与权力"（Welt und Macht）称，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京冬奥会上一同亮相，展现了中俄的团结并给西方施加压力，而德国在与双方打交道时总是缺乏必要的明确性。

文章指出，当两个大国结盟时，全世界其他国家都必须警醒。"习近平和普京一致认为，西方自由世界太过自由，它给与其公民-尤其是少数族群-太多权利，培养出多边的政治风格，采取的手段不够强硬。"

作者认为，中国和俄罗斯足以撼动和改变世界，无论是在好的或坏的方面。

"独裁者习近平和普京动用所有力量管理他们的国家，用所有的残酷手段镇压能成气候的反对派。人权、透明度、开放的社会-都是西方国家不切实际的想法。" 作者形容，习近平与普京并肩，向世界展现出："我们在这里，团结一致。美国和欧洲，醒醒吧！"

作者指出，俄罗斯正以军事力量意图迫使小国乌克兰屈服，中国则对奥运会和平团结的理念一笑置之。"不幸的是，德国政府在与中国和俄罗斯打交道时，以过于被动著称。"

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