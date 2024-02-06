德语媒体：国家安全高于一切

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，过去一段时间以来，中国方面一直在向世界示好：战狼外交被政府叫停，欧洲几个经济体的民众获准免签进入中国，而中国政坛第二号人物李强更是亲赴达沃斯，游说各国去中国投资。但是，对杨恒均的死刑判决，却使中国这段时间的外交努力化为乌有。这篇题为《对习近平来说，国家安全高于一切》的写道：

"中国外交官正在努力修复同澳大利亚及其他西方国家的关系，并试图树立中国开明、可靠、负责任伙伴的形象。经历了为期数年的闭关锁国式的防疫措施以及咄咄逼人的外交政策之后，中国也确实急需重新打造形象。毕竟疲软的经济需要贸易伙伴，但这些贸易伙伴却越来越意识到同中国打交道所暗藏的风险。

杨恒均一案显示出，中国已经不再把发展经济作为最优先的选项。而过去几十年当中，中国一直是这样做的。但是在党和国家领导人习近平治下，这一切都发生了变化，而此时此刻，中国经济正处在滑向结构性停滞的阶段。现如今，国家安全要比发展经济更为重要。国家安全重于一切。

目前尚不清楚的是，杨恒均拥有澳大利亚国籍这一事实，是否对死缓判决起了作用，也不清楚当局是否考虑了判决可能带来的负面影响。无论如何，什么是重点，党的领导层对此非常清楚。对于执政的共产党来说，杨恒均就是重点之一。尽管1999 年以来，他一直居住在澳大利亚。杨恒均出生在中国，曾在国家安全部工作，后来出国移民并成为一名作家。他在博客和文章中为中国呼吁民主。在中国政府眼中，他注定会被视为叛徒。多年来，他一直在写关于间谍的小说。现在，他本人也被指控从事间谍活动，并于 2019 年进入中国时被捕。

杨恒均后来开始反对他曾效力过的体制。他试图通过写作来向这个体制发出挑战。他很成功，很快就成为中国最有影响力的政治博主之一。这无疑对中国的专制统治者构成了严重的威胁。对杨恒均的死缓判决，就是要起到震慑作用，目的是让人们不敢去挑战党的统治地位。"

评论指出，习近平已经将保障国家安全列为最高宗旨。为此目的，他打压民营企业，以加强党对经济的控制。为了"清零"病毒，他不惜叫停经济和贸易。他要求外国企业建立党支部，而借助反间谍法，外国企业的任何商业活动都可能被定性为犯罪行为。

"所有这一切，都令企业和投资者感到极度不安。而对杨恒均的死刑判决更进一步加深了这种不安全感。中国外交官们此前发起魅力攻势，极力强调中国的开明形象和改革意愿，或许这是他们的真实想法，但却显得空洞无物，毕竟，最高层发出的是完全不同的信号。显然，为了让党掌管一切，习近平愿意为此放弃经济繁荣和发展机会。"

《日报》发自澳大利亚首都堪培拉的报道写道：

"观察家们普遍认为，杨恒均案将会使长期紧张的澳中关系再度受到影响。中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴。阿尔巴尼斯就任总理后，澳中关系去年一度出现缓和迹象。此前，中国对一系列澳大利亚产品实施了制裁，起因是澳大利亚前任保守派政府曾多次对中国提出措辞强硬的批评。

同杨恒均案形成鲜明对比的是，前央视澳大利亚籍记者成蕾的获释，她也曾遭类似控罪后被关押。去年十月，成蕾在北京获释。

周一，曾担任杨恒均博士导师的冯崇义呼吁澳大利亚政府应以人道主义理由为杨恒均申请保外就医。冯崇义指责澳大利亚政府，为了实现对华贸易的正常化，对杨恒均一案抱持'公事公办'的态度。"

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