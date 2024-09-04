德语媒体：围绕非洲大陆的新争夺

周三开幕的中非论坛引起德语媒体的广泛关注。《商报》评论认为，德国和欧洲不应继续丧失在非洲的影响力。《标准报》认为，来自欧洲的竞争，将使非洲国家获得更多的选择。

（德国之声中文网）《商报》发表评论写道，在非洲问题上，欧洲人背负着沉重的历史包袱，而相比之下，中国人则可以轻装上阵，而北京也非常清楚如何来利用这一优势。这篇题为《围绕非洲的新争夺》的评论写道：

“中国没有向非洲国家元首强加自己的政治制度，而是选择了潜移默化地施加影响。中国出资在肯尼亚和坦桑尼亚建设政治干部培养中心，向非洲市场提供价格低廉的智能手机，而一旦这些所谓民主国家的领导人下令血腥镇压和平抗议活动，中国则选择默不作声。这样的做法虽然精明，但同时也非常危险。

最新的民调显示，已经有越来越多的非洲年轻人不再视民主为终极的政治模式。姑且不论日益困扰欧洲的非洲非法移民问题，单凭非洲是能源转型的重要原材料来源，未来潜力无穷的市场以及国际舞台上的重要盟友，（非洲年轻一代放弃对民主追求的）趋势都令人警觉。

德国则面临着两难选择。对践踏人权的行为三缄其口，绝不是可行的选项，这一点毋庸置疑。但以中国的方式应对中国却是可行的。与其提出一系列要求，提供一系列现成方案，倒不如尽快同非洲开展真正意义的对话。”



2024年9月4日，中国党和国家领导人习近平出席中非合作论坛。 图像来源: Tanzania presidential communication unit

评论写道，在发展同非洲的关系时，德国必须搞清楚非洲国家的优先选项，非洲国家有什么需求，以及如何才能使双方共同受益。

“德国同肯尼亚签署的专业人才交换协议是朝正确方向迈出的第一步。一方面，由肯尼亚护工填补德国相关人才的缺口，另一方面，也可以为在家乡找不到就业机会的、受过良好教育的肯尼亚年轻人提供面向未来的发展机会。但这一切仅仅是一个好的开端而已。

德国不仅需要制定新的非洲战略，还需要树立对非洲的全新观念。从殖民统治下获得独立以来，非洲大陆正在进行着最大规模的转型。”

奥地利《标准报》有关中非论坛的报道中写道，中国对非洲投资明显下降的同时，西方国家对非洲大陆的原材料产生了极大的兴趣：

“许多来自非洲的金属材料对能源转型至关重要。《中国在非洲 - 赞比亚的故事》一书的作者、曾在多个欧洲国家担任过赞比亚大使的穆克维塔（ Anthony Mukwita）表示，参与竞争的国家越多，对非洲大陆就越为有利。

穆克维塔说：‘中国已经成了一个新的竞争者，这对赞比亚是件好事。对很多非洲国家来说，这也意味着自治自主权利的提升，因为这些国家可以自行选择合作伙伴。’”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究