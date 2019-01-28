 德语媒体：围绕华为的未来之战 | 媒体看中国 | DW | 30.01.2019

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媒体看中国

德语媒体：围绕华为的未来之战

德语媒体纷纷关注美国司法部门正式起诉华为。《商报》视之为“比特时代的冷战”。《南德意志报》称，在未来之战的首个战场——科技领域，战役已经打响。

Huawei 2019 CES in Las Vegas (Reuters/S. Marcus)

华为

（德国之声中文网）《商报》题为"比特时代的冷战"（Kalter Krieg um Bits und Bytes）的文章写道：

"所有还没经历过冷战的人请注意：这就是冷战的感觉。现在美中之间发生的矛盾、围绕中国电讯设备公司华为争议的激化，这就是地缘政治的对抗，所争夺的是科技领域的至高点。这一次，两个超级大国的竞争不是在核武器方面，而是关系未来的顶尖科技。"

文章写道："华为成为炮火的焦点，并非偶然。这家中国企业是在全球营业额超过1000亿美元的科技巨头。作为领先的网络设备公司，华为是数字经济时代的机械师。这家中国企业为最先进的5G移动网络生产每一个交换器和路由器，处于通向未来的枢纽位置。对于数字革命而言，5G是如此重要，正如同工业革命时代的电力一般。因此，华为一事，绝非仅仅是一桩生意，而是关乎经济与政治权力。"

文章写道："面对中国，政界、经济界必须放下幼稚的态度。中国不是敌手，但也并非仅仅是一个有着巨大市场的伙伴。这个雄心勃勃的超级大国会越来越成为竞争对手，在这一场经济与政治的体系竞争中。这一竞争要按照国际规则进行，中国必须遵守，这一点愈发重要。这包括：透明度、企业家的自由和独立的司法。西方越团结地对北京提出要求，结果越好。"

USA Anklage gegen Huawei & Meng Wanzhou | Matthew Whitaker, Attorney General & Wilbur Ross, Handelsminister (Getty Images/C. Somodevilla)

美司法部提出指控

《南德意志报》题为"未来之战"（Schlacht um die Zukunft）的文章写道：

"近日来，听听美国政界人士的讲话，几乎总是围绕中国。……过去，美国的注意力被俄罗斯以及反恐斗争所吸引。如今，这个超级大国调动力量，与一个曾被美国前防长盖茨称为'当今苏联'的国家对抗。华盛顿一些人士看到了一场新时期冷战的逼近。"

文章写道："如今，科技领域成为第一场战役打响的战场。两国争夺在互联网络上的霸权。过去很长一段时间，双方相安无事：美国人发明技术，比如智能手机方面，中国组装产品，使用美国的芯片。双方的生意都做得不错，冲突看上去完全可以避免。双方的相互依赖成为与旧时期冷战截然不同的决定因素。"

"然而，如今中国不再是美国的生产车间。如今，中国人自己也生产世界领先水平的产品。而且恰恰是在一个必然引发冲突的领域：科技。"

Polen Warschau Huawei Logo (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

《法兰克福汇报》题为"没有华为"（Ohne Huawei）的文章写道：

"在中国，即便是民营企业，也与国家和党紧密相连，因为若非如此，就无法作生意。而国家和党在国际舞台上有十分雄心勃勃的日程。当年，许多欧洲国家曾将远东的日本视为许多领域可怕的竞争者，但那一时期不同的是，在日本的竞争背后，并没有超级大国的政治诉求，尽管日本的大企业与国家的联系也十分紧密。"

文章写道："如今，华为早已成为欧洲企业的一个重要供货商，从中可以看出，对华为的依赖程度已经有多大。那么，没有华为到底行不行得通呢？在安全政策专家看来，这已经是投降了一半了：通过技术上的依赖性，更容易'温和地'实现掌控权。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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