 德语媒体：围绕中国利益的权力斗争 | 媒体看中国 | DW | 12.11.2022

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德语媒体：围绕中国利益的权力斗争

《法兰克福汇报》指出，在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是如何避免过度依赖导致的重大风险。

Bundeskanzler Scholz besucht China

（德国之声中文网）第17届德国经济亚太会议本周日（11月13日）在新加坡举行。《法兰克福汇报》周六在题为"围绕中国利益的权力斗争"评论中指出，这场亚太会议蕴含冲突，德国经济界高管们必须证明， 他们的中国政策是正确的。

评论开头写道，这场经济会议乍看之下是关于亚洲市场的战略，但台面下却是一场围绕着"中国定位"以及德国五大企业巴斯夫、大众、戴姆勒、宝马和西门子的商业利益权力斗争。这五家企业便占欧盟在华直接投资总额的三分之一。

"在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是，在日益具侵略性的世界中，如何避免过度依赖导致的重大风险。" 这些风险潜伏在贸易链的两端，例如购买稀土或半导体时只依靠少数供应商；此外对已极具规模的市场的依赖使得这些市场变得不可或缺。"两者都让人容易受到勒索。只有愚钝的商人才会将自己托付于一个市场或一个供应商。"

评论作者Christioph Hein指出，这样的例子不胜枚举，俄罗斯天然气便是一例。"经济界也低估了北京对权力的追求，最终可能导致对台湾的侵略战争。然而，在经历俄罗斯灾难后，德国企业对华投资绝对禁不起再受到损害，尽管这对人权活动人士而言将苦不堪言。与届时将爆发的风暴相比，对俄罗斯天然气的依赖所导致的后果只是小巫见大巫。"

"俄罗斯和中国无法轻易被取代。但从失败中汲取的教训是要检查新伙伴是否合适。鉴于中国日益增长的风险，那些迄今为止在中国面前相形见拙的国家-例如印尼或印度-如今可能会显得更有吸引力。"

作者提出了围绕着路线转变的基本问题："政治在多大程度上凌驾于经济之上？政府只能警告企业管理者，或能强迫他们作出放弃某地的决定？还是只有作为所有者的股东有权这样做？"文章指出，德国政府拥有一些杠杆措施，可以阻止不受欢迎的投资者来到德国，也可以拒绝为企业提供担保。

文章最后写道，在亚洲的德国商人仍被视为"有信誉的商人"典范，但信誉不仅仅是账目干净。"诚实行事也意味着以可持续的方式开展业务，否则投资者和员工都将是输家。如果亚太会议的辩论也能促使我们重新审视自身的立场，将是一件好事。"

德国副总理、经济部长哈贝克认为，德国经济对中国太过依赖

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绿党籍的德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）本周末将在新加坡出席德国经济亚太会议。他对德国媒体表示，德国经济对中国有太深的依赖，未来的目标不是与中国脱钩，但必须让自身经济变得更强劲。

哈贝克在飞往新加坡的专机上接受德国电视台n-tv访问，谈及德国经济对中国依赖的危险程度时表示："德国对中国的依赖太大。在某些领域，例如关键的原材料，这种依赖性几乎是百分之百。如果中国作为销售市场消失，一些德国工业将无所适从。这是十几年来形成的取向所导致的结果：长期以来，人们认为低廉的生产成本是唯一的制胜关键。此外，中国将庞大的原材料储备以低价抛向市场。"

哈贝克认为，尽管实践困难，但德国必须改变上述思维。"我们必须制定规则和激励措施，改变公司投资决策的实践过程。其中势必会出现冲突。我们正塑造一个过程，它需要耗费许多年，不能想着一蹴而就。这不是为了与中国脱钩，但最终德国经济应该更加强劲。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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