德语媒体：围剿华为只会使网络更不安全

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，美国此举，对包括德国在内的很多国家的网络安全也将构成威胁。这篇题为《美国围剿华为令网络更不安全》的评论写道：

"华盛顿强化了针对华为的禁令，华为的供货链有可能很快就会陷入困境。如果数月之后，华为不能再供给配件，那么德国的无线通讯网络也将陷入危险境地。毕竟德国的所有移动通讯网络都采用了华为的技术。而更换配件则需要数年的时间。

毋庸置疑，对华为持批评态度有很多理由。中国共产党正在不断强化其对国家和经济的管控。华为也有必要面对各方在网络安全问题上的质疑。

但是，美国最新发起的制裁行动却明显过激。突然打乱全球供应链对通讯网络损害极大，日常生活同网络密切相关的数十亿人口也将因此受损。有鉴于此，华盛顿有可能会变成通讯网络的不安全因素。"

评论称，即便是在澳大利亚和英国等已经颁布华为禁令的国家，政府也允许网络运营商用几年的时间更换华为组件。但华盛顿这种不留余地的突然袭击，则必将对网络安全构成危害。评论接着写道：

"华盛顿的目标显然早已不再是基础设施的安全，而是要彻底击垮华为。种种迹象显示，美国不愿意让一家中国公司在至关重要的未来技术领域占据主导地位。

美国的做法不仅非常危险，也破坏了美方自己建立起的秩序。今天华盛顿对华为、Tiktok以及阿里巴巴等中国公司采取限制措施，那么明天又会怎样呢？没有人知道，美国会不会也对其他国家的企业采取有针对性的施压措施。

这种做法不仅有损美国形象，同时也对欧盟非常不利。因为欧盟显然还没有为如何应对中美争端找到答案。也没有人知道，一旦今后美国或中国对欧洲企业发难，欧盟是否有从容应对的能力。"

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



目前不断恶化的中美关系，最初是由双方的贸易争端引发的。《经济周刊》援引来自北京的消息称，中美双方将在近期内恢复对话。报道称：

"中方并未提及对话的具体日期。双方原本于上周末举行会谈，以审核中美贸易协定的执行情况。但会谈被临时取消。

世界两大经济体之间的贸易争端目前已演变为高科技领域的对抗。美国对中国网络通讯巨头华为和社交媒体平台TikTok采取了极其严厉的制裁措施。

此外，新冠疫情也使中美关系进一步紧张。美国政府指责中国，未采取有效措施遏制疫情的传播。"







摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。