德语媒体：四分五裂的世界

（德国之声中文网）俄罗斯对乌克兰的侵略战争给全球化进程按下了暂停键，全球的权力和财富分配被重新洗牌。《每日镜报》（Der Tagesspiegel）刊发分析文章指出，贸易流动和其它经济关系开始按照意识形态阵地划分界限，这是全新的局面——西方针对俄罗斯的全面制裁就是一个较为极端的案例。

“作为世界出口冠军，没有任何一个国家像德国这样依赖于全球自由贸易。根据Prognos研究所的计算，德国国内生产总值的20%左右都通过外贸产生。840万个就业岗位依存于对外贸易。”

按照该研究所的分析，今天的世界可被大体划分为四个区块：一是欧洲，二是美国，三是威权大国中俄及其附庸（比如白俄罗斯、非洲等），四是一些无明确阵营的亚太国家，比如印度，可能也包括澳大利亚和日本。如此划分的准确性也许有待商榷，但是其中的中心论点是明确的：“德国的富裕生活主要依赖于欧洲内部的自由贸易（俄罗斯和白俄罗斯不算在内）。对外贸易创造的总价值总，56%来自欧洲内部的贸易。”

文章分析指出，俄罗斯对于德国来说仅仅在原材料供应领域具有意义，但它既不是重要的销售市场，也非德国企业青睐的投资地。“如果德国能够寻找到俄罗斯原材料的替代来源，哪怕完全与俄罗斯断绝经济往来，也不会给德国经济造成太大的故障。”

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在乌克兰战争爆发之后，由对俄罗斯制裁引发的有关对华经济依赖性的思考已经成为德国经济界的重要课题。然而中国作为贸易伙伴对于德国的重要性已经基本和美国相似了。不过文章也指出，“中国并没有完全和西方断绝贸易往来的兴趣。”也就是说，双方之间的依赖性其实是相互的。

文章接着分析道，在2014年俄罗斯吞并克里米亚之后，俄中之间的双边贸易翻了一番。但是对于中国来说，美国和欧盟作为贸易伙伴的重要性仍然远远高于俄罗斯。“不管作为销售市场，还是技术提供方，西方市场对于中国企业来说到目前为止都是无可替代的。这也就解释了，为什么中国如此谨慎，不愿太过于公开地支持俄罗斯。”

法国外贸银行（Natixis）亚太地区首席经济分析师埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）认为，虽然北京没有直接为俄罗斯提供支持，但是却“敦促一些其它国家帮助俄罗斯”，比如说服几个最重要的新兴工业国家，在乌克兰的问题上至少保持中立，不公开批评俄罗斯。她指出，西方至今未能说动新兴市场加入制裁俄罗斯的行列，“绝对是中国的功劳”。

“清零”的代价？

除了战争之外，疫情给贸易往来也造成了很大影响。《经济周刊》（Wirtschaftswoche）周一发表文章，关注了中国海关总署公布的外贸数据。按美元计价，今年4月中国出口2736.2亿美元，同比增长3.9%。这是自2020年6月以来的最低增幅。此外进出口贸易总额4961.2亿美元，同比增长2.1%。如果按人民币计价，则出口的同比增长幅度只有1.9%。

“（这一发展的）背景是中国严格的清零防疫政策给很多企业运营造成的限制，货物运输也受到了严重的影响。专家认为，俄罗斯入侵乌克兰造成的危机以及其它国家产能尚在恢复之中，也是部分原因。”

文章指出，中国与德国之间的贸易也出现了明显回落。中国进口的德国商品总价值下降了9.8%；中国向德国出口的商品总额也出现了出人意料的9%跌幅。

对此《商报》（Handelsblatt）也刊文指出，在新冠疫情初期，中国的经济复苏主要依靠出口和基础设施建设来支撑。“而如今作为救急灵药之一的外贸无法发挥支撑作用，这个世界第二大经济体急需恢复对外贸易的顺畅流通。”



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