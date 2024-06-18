德语媒体：哈贝克访北京该谈什么？

在欧盟威胁对中国电动车加征关税不久后，德国经济部长将访问北京。《奥格斯堡汇报》分析了哈贝克此行必须传递的信息。《商报》则指出，在当前的贸易冲突中，中国正加剧它实际上想避免的恶性循环。

（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克本周将访问中国。鉴于欧盟上周威胁对中国电动汽车加征惩罚性关税，相关议题成为哈贝克此行绕不开的话题。《奥格斯堡汇报》发表题为“哈贝克访问北京必须处理什么问题？ ”的评论文章写道：

“欧洲观察家惊叹于中国经济奇迹的时代已经一去不复返。当哈贝克本周在北京下飞机时，伴随的是许多公司的担忧，担心自己会成为这个新兴经济大国崛起的牺牲品。”

作者Matthias Zimmermann指出，多年来德国经济极大地受益于中国对德国机械、汽车和化学制品的需求。尽管从长远看，这些交易并不总是那么有利，但人们默默接受了这一事实，重要的是能在世界最大市场上参与这场盛宴。“如今，中国对德国汽车业而言是福也是祸。”

“中国的崛起是经过战略规划的。中国正努力取得未来绿色技术的全球领导地位，在太阳能和电池技术领域已经取得了成功。在风力涡轮机和轨道交通工具领域，中国也在激烈争夺技术领先地位。在电动汽车领域，未来几个月很可能会揭示其发展方向。欧盟委员会宣布可能大幅提高进口关税，这无疑是一个巨大的停止信号。”

评论接着提到，中国的成功是靠巨额补贴换来的。“保守估计，补贴金额约占其GDP的2%，确切数字可能连北京当局也不清楚。几乎每家上市公司都收到过国家补贴。此外，本土企业还通过更好地获取原材料、强制技术转让和政府的优待等方式获得优惠。”

欧洲和中国在经济上比美国更加依赖出口。作者认为，如果贸易受到限制，欧中将两败俱伤。然而，开放市场的基本前提是统一的规则。“若中国玩自己的游戏，欧洲就有可能失去技术领先地位。正如太阳能的案例，整个产业领域的消失，会增加人们对不尊重欧洲价值观的独裁政权的依赖。因此，欧盟和中国的关系现在正处于一个转折点。北京必须决定，是否要将大肆宣扬的合作置于追求全球主导地位之上。哈贝克必须传递这一信息。”

《商报》发表评论认为，中国正推动它实际上想避免的恶性循环 。

文章首先点出了中国经济当前的困境。许多中国年轻人失业，工业生产仍然疲软，房地产行业也尚未摆脱危机，中国经济面临的风险日益明显。部分工业生产领域，例如汽车行业，正陷入一场毁灭性的价格战。此外，中国的人口发展趋势将严重限制其未来几年乃至几十年的增长潜力。

“目前，中国政府正被与欧盟和美国不断升级的贸易冲突所困扰。人们对政府解决长期经济问题的信心正在减弱。中国对欧盟加征电动汽车特别关税所做出的回应-目前是针对进口猪肉的反倾销调查-从中国的角度来看，这可能是明确的贸易政策信号，并支持本国的畜牧业。但最终，这只会推动行动与报复的恶性循环，而这其实是中国想要避免的。”

“至少可以这样理解中国总理李强对澳大利亚为期四天的访问，其目的是修补与贸易伙伴破裂的关系，最终解决澳大利亚向中国出口原材料的争端。中国领导层终于再次采取温和态度，这是件好事。然而，这并不能解决中国未来几十年将面临的人口老龄化等紧迫的长期问题。

德国经济部长哈贝克目前的中国行也不太可能有助于缓和布鲁塞尔和北京之间的双边关系。”

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