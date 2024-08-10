德语媒体：和自由贸易说再见？

《法兰克福汇报》认为，西方国家越来越将地缘政治置于自由贸易之上，这必然危及基于自由贸易的经济繁荣。德国《商报》则刊登前驻华记者的评论，认为欧洲城市的现代化程度其实并不逊色于中国，只不过后者更擅长自我包装。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以“挥别自由贸易，现在需要悲观 ”为题，刊发短评指出，鉴于欧盟也像美国那样将国际贸易、尤其是对华贸易议题政治化，因此我们有必要为依赖于自由贸易的经济繁荣感到担忧。

“可以预见的是，中国将在世贸组织对欧盟加征电动汽车关税提出上诉。非常乐观的人士也许可以认为这是一个支持基于规则之国际秩序的积极信号，毕竟中国人至少看上去在寻求仲裁。拜登或者特朗普治下的美国如果碰到这种情况，肯定会大声叫嚷甚至发出威胁，从而寻求双边‘协议’。”

“事实上，欧洲之间的贸易摩擦也会促成双边互动，因为世贸组织的程序非常冗长且可能陷入政治僵局。所以，现在我们再怎么悲观也不为过。欧盟像美国一样也将国际贸易、尤其是对华贸易议题政治化，因此，我们必须为自由贸易以及基于自由贸易的全球各地经济繁荣感到担忧。”

许多欧洲人都视深圳为未来城市的样板 图像来源: picture alliance / dpa

杜塞尔多夫出版的《商报》以“中国创新能力世界领先，其市场营销能力更加出色 ”为题，刊发由该报前驻华记者Dana Heide撰写的专栏评论。作者认为，面对中国的成就，欧洲人没必要妄自菲薄，只需要加强市场营销工作即可。

“中国城市的现代化水平全球领先，这点毫无疑问。研究报告也一再证实，在面向未来的关键科技领域，中国也具备一流水平。但是，中国在推销宣扬其科技成就方面更加出色。”

“有一次，我去深圳做报道，许多中国的粉丝都把深圳称作‘未来之城’。要是只在深圳停留短短几天，确实会被未来主义的摩天楼所震撼。我那次在深圳住了好多天，和不少专家以及普通居民交谈，想要了解表面之下的情况。我找寻那些让深圳的日常生活与众不同的东西。然而，即便那些在深圳住了很多年的人，绞尽脑汁也想不出究竟有什么东西能让这座城市成为别人的榜样。毕竟，用手机APP乘坐地铁也能在其他城市体验。”

文章接着指出，其实，被许多人认为落后于时代的伦敦、柏林等欧洲城市，同样也有非常方便的刷信用卡乘车、单一APP租赁自行车、滑板车、汽车等现代化服务。在汉堡港，集装箱的转运工作早在十几年前就已经实现了无人操作，甚至比中国更早。

“所以，欧洲固然需要在创新能力方面有所改善，但有时也不妨突出介绍一下自身的成就。”

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