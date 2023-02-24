德语媒体：和平计划决不能奖励侵略者

（德国之声中文网）中国的外交官员先是在慕尼黑安全会议后，前往莫斯科与普京会面，接着中国又公布了所谓『乌克兰和平计划』的12点声明，似乎正准备承担起身为大国的责任，在俄乌战争一周年之际扮演和事佬的角色。不过，《奥格斯堡汇报》一篇的评论称，这份计划很难为现况带来希望。题为「为什么中国的和平计划很难激起希望」的文章开头写道：「中国提出了『关于政治解决乌克兰危机的中国立场』的12点声明，也就是中国在慕尼黑安全会议上承诺提出的『乌克兰和平计划』。可是，这照理应该会带来和平的12点，其中许多内容并不具体，有些甚至显得荒谬，导致人们几乎没有理由相信中国这份单薄的声明。」

「中国的和平计划中的立场部分是矛盾的，例如，该文件指出，『各国主权、独立和领土完整都应该得到切实保障』。听起来似乎很完美，这样一来，莫斯科就必须立即撤出克里米亚和乌克兰东部，渴望已久的和平就会出现。但仍然存在疑问的是关于领土的定义，北京是否倾向于与国际法相悖的莫斯科版本，即克里米亚和卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热地区是俄罗斯领土。」

西方对俄制裁真的有效吗？

此外，对于声明第十点提到「停止单边制裁」，评论指出，「现在就要求结束对俄罗斯的制裁，简直是无稽之谈。要考虑这样一个步骤，克里姆林宫首先必须停止其罪恶的侵略战争，一个可行的和平计划决不能奖励侵略者。」

尽管中国的「和平计划」令人失望，作者认为「按理说，中国是目前最有可能影响莫斯科的国家。但将与俄罗斯的友谊称为『上不封顶』的北京，是否能胜任战争和事佬，则是另一个问题。如果中国对在许多领域依赖北京的俄罗斯施加经济和政治压力，使其停止疯狂行为，那将能做出更多贡献。」

《新苏黎世报》也关注了中国与俄罗斯之间非同寻常的关系，评论文章「中国在乌克兰战争中是军火商还是和事佬？」写道：「北京最高外交政策官员王毅上周六在慕尼黑安全会议上说：『为了世界更安全，我们都要坚持尊重各国主权和领土完整。』当中国谈及世界和平时，一开始听起来很美好，让人立刻想在乌克兰问题上签字。但王毅不仅是指乌克兰，也是指中国和台湾：北京将这个民主岛国视为中国领土的一部分，必要时必须以武力将其纳入自己的领土。

评论称，「就乌克兰战争而言，北京在大约一年前就作出了同样的保证，但却迟迟没有具体行动。中国外交部和国家及党领导人习近平经常表示：必须在乌克兰实现和平。然而，北京从未批评俄罗斯发动侵略战争和在乌克兰的暴行。反而见到的是，中国将战争淡化为『冲突』，将战争的升级归咎于美国和北约，同时声称在遥远的欧洲发生的事情与中国无关。」

「美国国务卿布林肯上周日在电视采访中说，他担心的是，中国正在考虑为俄罗斯侵略乌克兰提供致命性的支持，包括武器以及弹药。布林肯没有给出任何进一步的细节，也没有说明信息的来源。另一方面，中国外交部发言人汪文斌否认了这些指责，并且称不断向战场输送武器的是美国。然而，长期以来有迹象表明，中国的国有军火公司正在向俄罗斯提供也可用于军事目的的货物。」

作者在最后提到，「到目前为止，中国的态度可以用『亲俄中立』来描述，中国至今没有积极干预战争。然而，中国似乎也在暗中填补俄罗斯的国库。据媒体报道，北京去年购买了大量的俄罗斯原油，甚至是在市场油价达到顶峰时候。《中国-俄罗斯报告》分析指出，『这种策略很可能对中国来说无利可图，但却能让克里姆林宫赚得砵满盆满』。」

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