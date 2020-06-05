德语媒体：和中国做生意的底线

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"汇丰银行在香港过于轻易地打破禁忌"为题，刊发该报驻京记者的评论指出，面对北京的压力，跨国企业不应当过于短视。

文章注意到，在中国市场有着巨大商业利益的英国汇丰银行近日表态支持北京力推的港版《国安法》，与英国政府官方立场形成了鲜明反差。作者写道："亲北京阵营对驻港外企公开施压，可谓是打破了禁忌。对于驻中国内地的外企而言，这早已是家常便饭；但对驻香港的许多企业而言，这种做法十分令人震惊。中国施加的影响力上升到了一个新的级别。"

作者接着指出，"派驻中国的企业高管在赴任前都会被告知，千万要避谈台湾、西藏、天安门这三个话题，北京在这方面想要掌控绝对的话语权。许多人确实也这么做了，他们为了好做生意，付出了自我审查的代价。凡是在中国大陆做生意的人，都接受了这种交易。"

评论认为，原本不必这么做的驻港外企，现在的处境也发生了改变。作者呼吁这些企业慎重考虑如何面对这种新情况：

"即便在中国大陆，企业也依然有一定的活动空间。许多企业也利用这种空间来指出不足之处。近年来，在中国的德国经济界机构、组织学会了这一点，现在也会进行明确的批评。但是，汇丰银行的举动却是完全错误的。汇丰会不会为英国的国安法背书？这是难以想象的。可是他们为什么却在香港这么做？汇丰本不应该屈从于这种压力。就算这牵涉到大笔金钱，也不应该没有底线。"

文章最后批评汇丰银行过于短视，认为过快屈服会让北京得寸进尺："在中国做生意，需要皮糙肉厚，那里的环境非常复杂。因此，企业需要能挺直腰杆的经理人。现在，这条也适用于香港。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"峰会必须再等等"为题，认为推迟原定9月举行的欧中峰会是正确的举动。该报驻京记者在评论中指出，否则，北京很可能利用峰会为自己做宣传。

"峰会本可被用于寻找欧盟统一的对华战略。欧盟委员会早在2019年3月就提出了对华'十点行动计划'，欧盟各国领导人当时首次将中国称为'战略对手'以及'竞争者'，认为欧盟需要'战略视角'。"

作者认为，中国在疫情早期的隐瞒、中期的"援助外交"、后期的抹黑行动，进一步损害了自身国际形象。而在国内，中共在宣传自己防疫成就的同时，其实也面临着巨大的压力。"疫情的经济后果也许远远比中共当局所承认的严重。中美关系也创下了新低。与欧盟的峰会，则会为中共的行为增添合法性。许多观察人士正确地指出，如果德国政府在准备不充分的情况下匆忙举办莱比锡峰会，就可能演变成北京的宣传秀。"

文章还注意到，就在一星期前，柏林方面还公开宣称，香港自治的终结并非取消欧中峰会的理由。"这表明，布鲁塞尔的新对华政策到底有哪些代价，至今还没有讨论过。伦敦刚刚宣布要让对华关系重新'回归平衡'，但这不会是毫无代价的。只要欧洲企业继续依赖中国市场、只要'新平衡'不能带来一丝痛楚，北京就能在各个国家之间挑拨离间，破坏欧洲的团结。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点