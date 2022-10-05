德语媒体:和中国做生意宛如卖国

（德国之声中文网）《图片报》刊发了总编社论，猛烈抨击德国租车公司Sixt采购10万辆比亚迪电动车的举动。文章以"这笔中国生意损害德国利益"为题，指出"对于Sixt而言这是一笔生意，对于比亚迪而言这是政治"，Sixt的决定"反德国、反西方、反对我们的价值观"，并且"支持打压香港、威胁台湾、拘押民众、至少部分支持俄国人的中国专制政权"。

"中国也在针对我们，针对德国、针对所有德国人的利益。中国人一点又一点地收购我们企业，越来越多地对我们的未来指手画脚。他们曾经连续多年照搬我们的技术，掠夺我们的知识产权。正是出于这个原因，Sixt公司的决策违背了德国利益。"

"日常生活中，我们暂时还感受不到这一点。其实，中国的占领运动早已开始。目前为止，这一切还只是经济战，Sixt则成为了中国的代理人。这一切毫无必要，因为这些电动汽车陆续要到2028年才交付使用，届时德国车企也应该能达到足够产能。"

"但是Sixt显然对德国、德国人的未来不感兴趣。这家公司只关心做成了一笔划算的生意。至于其真正的高昂成本，则要由我们大家来支付。"

德国萨安州的一处天然气储气站

《南德意志报》以"德国经济的成功模式陷入了危险"为题，刊发评论指出，这场由能源危机引发的经济危机，很可能动摇德国工业化根基。

作者注意到，德国经济中的工业占比达到18%，远远高于英国、法国、美国等其他西方盟友；相比服务业，工业能够提供更多的高薪就业岗位。然而，工业天然地依赖廉价的能源，因此由乌克兰战争引发的能源危机就对德国经济造成了尤其严重的伤害，许多工业企业被迫离开德国，迁往美国等能源价格更为稳定的国家。

"而且，对于出口导向的德国经济而言，政治环境也已经发生了剧变。今年2月以前，人们深信贸易有助于和平，与非民主国家做生意或者进行产业链嵌合并不会造成什么损害。早在1970年，西德政府就和苏联签署了天然气供应协议，它一直被当做是上述假设的例证。而现状则表明，经济依赖性可以被用作实现军事目标的杠杆。"

"此外，共产党专政的中国已经成为了德国的最大贸易伙伴，与中国的贸易规模已经超过了美国、荷兰、法国。假如习近平决定攻打民主台湾，这对德国企业又会意味着什么？英国杂志《经济学人》如此描述德国的困境：'德国的经济模式一方面依靠某专制国家的廉价能源，另一方面依靠另一个专制国家的巨大市场需求。现在这种模式遭遇了严峻考验。'"

文章最后指出，今后德国切勿再依赖单一能源供应方，不论该供应商能够提供多么低廉的报价。"因此，天然气在今后可以预见的时期内都将十分昂贵，但是昂贵总比不安全好。……而且，我们也必须重新审视对中国的依赖。新冠疫情已经表明，药品、工业零配件、甚至口罩这样的小商品一旦断货，会有多么地危险。至少，德国经济的一部分必须要改弦更张。"

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