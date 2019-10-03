德语媒体：和专制互动绝非儿戏

（德国之声中文网）《时代周报》网站以"中国如何挑战欧洲"为题，刊登评论指出，中国崛起为经济强国，同时丝毫没有民主化的迹象，这并不是欧洲人恐惧的理由。但是不论如何，西方必须要改变思维。

"'以贸易促转变'面对中共的策略，已经被证明是一个重大的迷思。如今的中国奉行的是威权国家资本主义，这种模式已经被当作是民主市场经济体制的竞争对手。西方人有足够的理由去感到害怕和担忧……况且，中国同时也已经成为了西方极其重要的经贸伙伴。那么，我们欧洲究竟应该如何与中国打交道呢？"

"最重要的是要以统一的声音面对中共当局。然而，北京方面也在试图离间欧盟，他们已经创立了加强与中东欧国家合作的16+1平台。同时，我们也应当团结美国。这并非一个简单的任务，美国总统特朗普根本不把欧洲当盟友，宁可自顾自地与中国打贸易战。但是，特朗普迟早会走人，大选以及政治体制会替我们解决这个问题。像美国这样的民主国家，依然具有体制内的纠偏能力。只要市场经济民主国家之间依然存在着些许团结，我们就没有必要害怕中国。"

"但是，中国计划运用人工智能加强对民众的管控，这点值得我们担忧。这种做法极其危险，因为中国的设备会输出到国外。今天，德国已经在应用相关的技术产品，德国城市里也安装了许多摄像头。"

"这些摄像头的数据可以和其他数据库进行连接比对，西方人对此的讨论太少。中国人迈的步子要更大，他们已经将这些技术投入了实践，还有更多的新技术正在试验过程中，尤其是在新疆。"

"所以，中国的国庆日应当让我们明白，西方在对华关系中必须要明确几个问题：数字化的监控，以及如何谨慎地与中共当局打交道。和专制政权互动，绝非儿戏。"

波恩出版的《总汇报》以"害怕人民"为题，刊发评论指出，中共当局大张旗鼓搞70周年国庆庆典，反而说明了其权力并非无限的。

"习近平在国庆活动的演讲中，强调了中国的团结，还指出民众生活水平在过去几十年里的提高完全要归功于中国共产党。这其实揭露了一点：习近平的权力是有限的。中国在扶贫方面取得了巨大成就，大量民众都进入了小康，科技、军事领域也取得了长足进步，但是，对于习近平及其领导团队而言，在压迫性体制下，通过不断提高富足水平来让民众满意，将变得越来越难。"

"中美贸易战表明，作为全球最大经济体的美国，不再愿意坐视中国人用廉价商品冲击全球市场。中国是全球化的最大受益国，但是在今后一段时间，全球化将不再是其增长的加速器。而香港的示威浪潮则表明，在达到了一定的富足水平后，民众将不再满足于消费能力的提升，不再会因此而听任摆布。届时的民众会要求参与环保、教育、政治等一系列公共事务。"

"即便香港的示威之火目前还没有蔓延到中国内地的迹象，中国中产阶级的不满情绪依然在增长。习近平对此的回应是：更多审查、更多管控、更多压制。光鲜靓丽的阅兵游行也显现出另一面：几个星期前，当局就逐渐加强了互联网的管制，在北京一些区域禁止快递员送货，还限制了一些人的旅行权利。中共领导层对本国人民的恐惧心理，让人感到压抑。许多其它专制政权，最终都是因为害怕人民而倒台的。"

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