德语媒体：告别默克尔时代的对华政策

（德国之声中文网）在默克尔告别总理府、社民党领导的“交通灯”联合政府上台之后，原先执政的基民盟、基社盟两党也成为在野党。日前，两党在联邦议会党团内部新设立了一个“中国工作小组”。德国《商报》关注到这一动态并指出，重新定位对华政策的原因是日益增长的安全顾虑。

“在过去一段时间里，默克尔所领导的政府对华政策主要被帮助德国出口经济打开中国市场的意愿所主导。即使在针对中国科技企业华为的问题上，默克尔政府也长时间保持低调，对通过通讯网络进行间谍行为的可能性避而不谈。对于美国总统拜登关于打造一个对抗中国的民主国家联盟的提议，默克尔持反对态度。与此同时，中国得以在多年时间里逐渐建立起一个世界各国对自己形成依赖性的网络，不管是非洲、南美州的海港、机场等基础设施项目，还是通向德国的新丝绸之路，对于发展新科技所需的重要原材料，中国也掌握了一定的影响力。”

文章接着指出，由社民党、绿党和自民党联合执政的德国新政府已经开始和中国拉开距离，并且拒绝了大众汽车为了在中国扩大投资而提交的贷款担保申请。欧洲议会也搁置了默克尔执政时期推进的中欧投资协定。

基民盟内主管外交事务的罗特根（Norbert Röttgen）也指出：“我们需要建立一个全新的德国对外经济政策。”尤其是乌克兰战争对全球经济贸易关系带来的扭曲，已经给德国敲响了警钟——因为这一切相比“在中国武力犯台的情况下德国所将要面对的局面”来说，可能只是“冰山一角”。

“随着目前西方和东方阵营的逐渐成型，一个全新的世界经济格局也将浮出水面。”文章最后援引联盟党内负责中小企业事务的康纳曼（Gitta Connemann）指出：“德国必须全力以赴地改善自己与那些在思维方式和法治秩序方面更接近的国家之间的贸易关系。我们需要和美国、加拿大、澳大利亚，以及拉美、非洲和亚洲的部分国家缔结更多的自由贸易协定。”

美国对付中国的“杀手锏”

《世界报》则关注到芯片产业中的关键一环——光刻机。荷兰ASML的光刻机在全世界具有独一无二的地位，“没有这些设备，任何现代的芯片加工厂都无从谈起”。该报指出，美国利用了这个芯片制造产业链中的重要一环，来牵制中国——即使是型号较老的光刻机未来出口中国可能也将受到限制。

该报指出，美国商务部副部长格雷夫斯（Don Graves）此前亲自到访ASML的生产基地，并且直接和该公司的CEO进行了会谈。“他的愿望就是：希望该公司未来不要将光刻机卖给中国，为此他们将得到更多来自美国的订单。”

“在美国看来，ASML可能是在最具有地缘政治意义的欧洲企业了。……没有了这里生产的光刻机，目前全世界没有一家大型芯片加工厂可以维持下去。从2019年起，ASML最新一代的光刻机已经被禁止出口中国。不过现在，美国希望荷兰人继续限制他们与中国之间的业务，连更老版本的光刻机也要列入禁运名单中去。”



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