德语媒体：告别"清零"也是一个痛苦的选择

（德国之声中文网）《日报》发自北京的报道称，北京的街头巷尾到处都可以感受到官方防疫政策的变化。一些核酸检测亭周末已经被拆除，部分感染者突然被获准居家隔离，而不必前往方舱医院。这篇题为《告别疫情也同样痛苦》的报道写道：
"宣传机器已经开始进行铺垫，例如官媒《环球时报》的大标题写道：'国内科研团队实验验证：奥密克戎致病力已大幅降低！'这对世界其他国家来说，本来早已不是什么新闻，但中国的宣传机器却将其包装成'重大发现'，以免让14亿民众中有人会意识到，习近平引以为傲的'清零政策'可能要以失败告终了。
事实上，现在逐步开启的宽松防疫政策并非出于发自内心的信念，而是迫于外界压力：上周发生的抗议事件让北京意识到，经历了两年半的'清零政策'之后，人们的耐心已经到了极点。而今后几周内，民众将面临更为严峻的挑战。因为两年多以来，各地政府为日复一日的群体检测或建设方舱医院投入了巨额资金，相比之下，增设急救病床的投入却被严重忽视了。
医疗保健系统的缓慢发展也许会让中国付出高昂的代价：一旦病毒开始不受控制的传播，将会造成多少死亡病例，目前流传着不同版本的预测。但所有版本的预测结果都很令人沮丧，英国公司Airfinity认为，中国届时会有130万至210万人因感染新冠而死亡。而广西防疫机构发布的一项最新评估则认为，死亡人数会超过两百万，另外最多会有两亿三千三百万人感染。此前，香港已经采取过类似的放开措施。"
广州市放宽了部分防疫措施，图为拆除后堆积一边的路障。
按照世界各国的经验，只有大幅提高民众的疫苗接种率，才能有效减少重症和死亡。但中国八十岁以上老年群体中，接受过疫苗加强剂的比例只有40%。因此，在短期内大幅提升疫苗接种率，是中国面临的一大挑战。文章接着写道：
"辉瑞和莫得纳的mRNA疫苗也许能帮助中国缓解疫情，因为这两款疫苗的有效性胜过中国出产的灭活疫苗。但目前仍无任何迹象显示，中国党和国家领导人习近平会接受来自西方的疫苗。
截至今天，没有任何外国疫苗在中国获得批准，一般认为，这同中国的民族主义自豪感有关，但目前在美国普林斯顿大学从事研究的 Tong Zhao则发推文称，拒绝外国疫苗'也同一种偏执信念有关，即依赖西方疫苗会构成国家安全风险。'
无论如何，中国人的一项成就是不可否认的：德尔塔变异毒株在世界大多数国家造成大量死亡时，中国却得以在几乎没有死亡病例的情况下安然度过。"
《每日新闻》网站（Tagesschau)发自北京的报道称，总体而言，中国的防疫措施已经明显放宽，但各地都有自己的土政策，显然在逐步放宽疫情管控方面，中国目前并没有整体的规划。
"前一段时间，中国每天的新增病例曾连创新高。很多专家相信，随着防控措施的放宽，感染人数也会进一步攀升。但官方的疫情统计数据中，感染人数非但没有增多，反而呈现下降趋势，这也许同检测数量明显减少有关。
十一月底发生抗议行动后，政府开始逐步放宽防疫限制。至于放宽防疫政策同抗议活动是否有关联，目前还无从知晓。过去几天当中，似乎再没有出现过大规模的抗议活动。北京和上海市内，上周曾发生过抗议集会的地点，警力已得到了明显的加强。"
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
经济增速放缓
根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
新冠康复者求职被歧视
近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
年轻人失业率创新高
根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
民众出行不便
在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
封城期间看病难、吃饭难
上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红”
中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
社会管控进一步加剧
在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
名人“润”了 富人想“润”
上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。