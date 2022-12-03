德语媒体：告别"清零"也是一个痛苦的选择

（德国之声中文网）《日报》发自北京的报道称，北京的街头巷尾到处都可以感受到官方防疫政策的变化。一些核酸检测亭周末已经被拆除，部分感染者突然被获准居家隔离，而不必前往方舱医院。这篇题为《告别疫情也同样痛苦》的报道写道：

"宣传机器已经开始进行铺垫，例如官媒《环球时报》的大标题写道：'国内科研团队实验验证：奥密克戎致病力已大幅降低！'这对世界其他国家来说，本来早已不是什么新闻，但中国的宣传机器却将其包装成'重大发现'，以免让14亿民众中有人会意识到，习近平引以为傲的'清零政策'可能要以失败告终了。

事实上，现在逐步开启的宽松防疫政策并非出于发自内心的信念，而是迫于外界压力：上周发生的抗议事件让北京意识到，经历了两年半的'清零政策'之后，人们的耐心已经到了极点。而今后几周内，民众将面临更为严峻的挑战。因为两年多以来，各地政府为日复一日的群体检测或建设方舱医院投入了巨额资金，相比之下，增设急救病床的投入却被严重忽视了。

医疗保健系统的缓慢发展也许会让中国付出高昂的代价：一旦病毒开始不受控制的传播，将会造成多少死亡病例，目前流传着不同版本的预测。但所有版本的预测结果都很令人沮丧，英国公司Airfinity认为，中国届时会有130万至210万人因感染新冠而死亡。而广西防疫机构发布的一项最新评估则认为，死亡人数会超过两百万，另外最多会有两亿三千三百万人感染。此前，香港已经采取过类似的放开措施。"

按照世界各国的经验，只有大幅提高民众的疫苗接种率，才能有效减少重症和死亡。但中国八十岁以上老年群体中，接受过疫苗加强剂的比例只有40%。因此，在短期内大幅提升疫苗接种率，是中国面临的一大挑战。文章接着写道：

"辉瑞和莫得纳的mRNA疫苗也许能帮助中国缓解疫情，因为这两款疫苗的有效性胜过中国出产的灭活疫苗。但目前仍无任何迹象显示，中国党和国家领导人习近平会接受来自西方的疫苗。

截至今天，没有任何外国疫苗在中国获得批准，一般认为，这同中国的民族主义自豪感有关，但目前在美国普林斯顿大学从事研究的 Tong Zhao则发推文称，拒绝外国疫苗'也同一种偏执信念有关，即依赖西方疫苗会构成国家安全风险。'

无论如何，中国人的一项成就是不可否认的：德尔塔变异毒株在世界大多数国家造成大量死亡时，中国却得以在几乎没有死亡病例的情况下安然度过。"

《每日新闻》网站（Tagesschau)发自北京的报道称，总体而言，中国的防疫措施已经明显放宽，但各地都有自己的土政策，显然在逐步放宽疫情管控方面，中国目前并没有整体的规划。

"前一段时间，中国每天的新增病例曾连创新高。很多专家相信，随着防控措施的放宽，感染人数也会进一步攀升。但官方的疫情统计数据中，感染人数非但没有增多，反而呈现下降趋势，这也许同检测数量明显减少有关。

十一月底发生抗议行动后，政府开始逐步放宽防疫限制。至于放宽防疫政策同抗议活动是否有关联，目前还无从知晓。过去几天当中，似乎再没有出现过大规模的抗议活动。北京和上海市内，上周曾发生过抗议集会的地点，警力已得到了明显的加强。"

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