德语媒体：告别"清零"一周年

（德国之声中文网）2022年12月7日，中国国家卫健委发言人米锋宣布结束"清零"措施。于是乎，陪伴了中国人近三年的隔离、封控、检测、出行码等措施隔夜之间就成了历史。《每日新闻》网站发自北京题为《中国严守缄默》的报道写道：

"迄今为止，中国党和国家领导人一直对疫情大爆发造成的后果保持缄默，死亡数字也一直秘而不宣。而且直到今天，当局也没有就当初为何突然取消防控措施给出合理的解释：没有预警，没有在取消管控之前加强疫苗接种行动，没有让医院做好相应的准备，更没有提前储备好足够的试剂和退烧药。

观察家们普遍认为，一年前的今天，新冠疫情就已经在中国陷入失控状态。传染性越来越强的奥密克戎变异毒株已经形成不可阻挡的态势，更何况，很多地方政府也没有了继续维持防控措施的财力。

去年十一月底，许多城市爆发了反对'清零'政策的抗议行动，其中也包括北京和上海这样的大都市。大批手举白纸的年轻人走上街头，抗议当局严格的新闻审查。因此，这场抗议活动也被称为'白纸运动'。大多数情况下，警方并没有立即进行直接干预，但事后，还是有很多人被投入监狱，或受到其他形式的打压。"

报道援引香港大学传染病学家Ben Cowling的话报道称，"清零"政策取消一年之后，中国仍有很多人因感染新冠而住院治疗。欧洲人通常已经感染过三到四次新冠，而很多中国人现在才开始"复阳"。

"令这位传染病专家不解的是，为什么中国至今仍没有进行大面积的疫苗接种，既没有针对新冠病毒的加强剂，也没有针对流感的疫苗，要知道这是取消防控措施后，中国迎来的第一个完整冬季。中国北部地区的许多医院现在就已经人满为患。除了新冠和流感之外，还有一些其他的呼吸道感染疾病也正在大面积蔓延。这一局面已经引起世界卫生组织的担忧，并曾在十一月要求中国官方进行解释。

中国官方则试图息事宁人：由于取消了防控措施，感染人数增加纯属正常现象。目前的病例都属于已知疾病，并未发现新型病毒。"

正在北京举行的欧中峰会上，双边贸易的巨额逆差也是一个重要议题。不过，多数专家并不认为这一状况会在短期内出现改变。德国电视二台的《今日》网站上写道：

"长期以来，观察家一直期望欧中贸易会趋于稳定。但国际层面上，情况却对中国人极为不利。一方面，居高不下的通货膨胀率和不断飙升的利率，令各方对中国产品的需求受到压抑。另一方面，中国经济也一直没有出现突破性的好转，这一点令北京决策层面临极大压力。

由于开发商债台高筑，中国的房地产行业陷入严重危机，而中国消费者的购买热情也一直相当低迷。有鉴于此，2024年的境况可能会更加艰难。如果分析师没有预估错误，那么，中国明年只能依赖内需，因为欧美经济都面临降温。

与此同时，评级机构莫迪周二下调了中国的信用评级展望。不过，反映投资安全性的中国主权债务信贷的'A1'评级仍得到保留。 中国财政部对莫迪的评级表示失望，并称'相关的顾虑毫无理由'。"

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