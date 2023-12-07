德语媒体：告别"清零"一周年

一年前的这一天，中国官方在毫无预警的情况突然宣布取消实施了近三年的严苛防疫措施。一时间，新冠疫情席卷全国，医疗系统几近崩溃，火葬场高负荷运作。什么原因促使北京高层改变了初衷，又有多少人死于放宽管制后的新冠感染，中国官方至今对此保持缄默。
（德国之声中文网）2022年12月7日，中国国家卫健委发言人米锋宣布结束"清零"措施。于是乎，陪伴了中国人近三年的隔离、封控、检测、出行码等措施隔夜之间就成了历史。《每日新闻》网站发自北京题为《中国严守缄默》的报道写道：
"迄今为止，中国党和国家领导人一直对疫情大爆发造成的后果保持缄默，死亡数字也一直秘而不宣。而且直到今天，当局也没有就当初为何突然取消防控措施给出合理的解释：没有预警，没有在取消管控之前加强疫苗接种行动，没有让医院做好相应的准备，更没有提前储备好足够的试剂和退烧药。
观察家们普遍认为，一年前的今天，新冠疫情就已经在中国陷入失控状态。传染性越来越强的奥密克戎变异毒株已经形成不可阻挡的态势，更何况，很多地方政府也没有了继续维持防控措施的财力。
去年十一月底，许多城市爆发了反对'清零'政策的抗议行动，其中也包括北京和上海这样的大都市。大批手举白纸的年轻人走上街头，抗议当局严格的新闻审查。因此，这场抗议活动也被称为'白纸运动'。大多数情况下，警方并没有立即进行直接干预，但事后，还是有很多人被投入监狱，或受到其他形式的打压。"
报道援引香港大学传染病学家Ben Cowling的话报道称，"清零"政策取消一年之后，中国仍有很多人因感染新冠而住院治疗。欧洲人通常已经感染过三到四次新冠，而很多中国人现在才开始"复阳"。
"令这位传染病专家不解的是，为什么中国至今仍没有进行大面积的疫苗接种，既没有针对新冠病毒的加强剂，也没有针对流感的疫苗，要知道这是取消防控措施后，中国迎来的第一个完整冬季。中国北部地区的许多医院现在就已经人满为患。除了新冠和流感之外，还有一些其他的呼吸道感染疾病也正在大面积蔓延。这一局面已经引起世界卫生组织的担忧，并曾在十一月要求中国官方进行解释。
中国官方则试图息事宁人：由于取消了防控措施，感染人数增加纯属正常现象。目前的病例都属于已知疾病，并未发现新型病毒。"
正在北京举行的欧中峰会上，双边贸易的巨额逆差也是一个重要议题。不过，多数专家并不认为这一状况会在短期内出现改变。德国电视二台的《今日》网站上写道：
"长期以来，观察家一直期望欧中贸易会趋于稳定。但国际层面上，情况却对中国人极为不利。一方面，居高不下的通货膨胀率和不断飙升的利率，令各方对中国产品的需求受到压抑。另一方面，中国经济也一直没有出现突破性的好转，这一点令北京决策层面临极大压力。
由于开发商债台高筑，中国的房地产行业陷入严重危机，而中国消费者的购买热情也一直相当低迷。有鉴于此，2024年的境况可能会更加艰难。如果分析师没有预估错误，那么，中国明年只能依赖内需，因为欧美经济都面临降温。
与此同时，评级机构莫迪周二下调了中国的信用评级展望。不过，反映投资安全性的中国主权债务信贷的'A1'评级仍得到保留。 中国财政部对莫迪的评级表示失望，并称'相关的顾虑毫无理由'。"
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