 德语媒体：向党内批评者发出的明确信号 | 媒体看中国 | DW | 22.09.2020

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德语媒体：向党内批评者发出的明确信号

9月22日，中国房地产商人任志强被判处18年监禁。虽然官方的说法是任志强犯有贪污受贿罪行，但他的支持者普遍认为，任志强完全是因言获罪。

Coronavirus Ren Zhiqiang Kritiker China (picture-alliance/AP Photo/Color China Photo)

"不愿调查危机的起因和数据、不肯承担隐瞒疫情的责任、不准媒体报道真相，凡此种种，正是'政治体制病入膏肓'的表象"

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》汇报认为，任志强被判重刑也是当局对批评者发出的明确信号。这篇题为《批评人士被判重刑》的报道写道：

"中国国家主席习近平的一名强有力的批评者周二被中国一家法庭判处18年监禁。前房地产高管任志强是今年三月被逮捕的，此前中国网络盛传一份据称由他撰写的文章。文中批评了中国政府处理疫情的方式，并对习近平的一次讲话进行了不点名的嘲讽。文中形容中国领导人是一位'剥光衣服坚持当皇帝的小丑'，而习近平2月23日的讲话'从头到尾充满谎言'。文章作者写道，不愿调查危机的起因和数据、不肯承担隐瞒疫情的责任、不准媒体报道真相，凡此种种，正是'政治体制病入膏肓'的表象。

负责审理的北京中级人民法院宣称，任志强是因腐败、贪污公款和滥用职权被判刑的。其犯罪行为发生在2003年至2017年，任志强担任华远房地产集团总裁期间。在中国，批评政府的人士经常会以所谓的偷税漏税或行贿受贿罪行而被判刑。法庭的通告中还称，现年69岁的任志强承认犯罪事实，不上诉。"

《法兰克福汇报》认为，对任志强判处重刑，也是要向党内潜在的批评者发出警告，任何人胆敢不对习近平表示绝对效忠，都将受到严惩。文章写道：

"这位前房地产高管一向以敢言著称，也因此得罪了很多人。他犀利的笔锋为他赢得了'任大炮'的绰号，也在社交媒体上一度吸引了三千多万粉丝。进入公元两千年的最初几年当中，微博等社交媒体上还可以就政治话题展开激烈的讨论。而现在几乎已没有可能展开这类讨论。四年前，中国的网络审查部门下令封锁任志强的社交媒体账号。这是任志强对习近平'党媒姓党'的要求提出批评后，有关当局做出的回应。任志强认为，媒体应当为民众利益服务。新冠疫情发生后，任志强更加坚信，党媒姓党造成了疫情的延误。

2016年，任志强社交媒体账号遭封杀，引发了更多党内批评者的不满，这其中就包括中央党校教授蔡霞。蔡霞因间接呼吁党内高层罢免习近平，已于数周前被开除党籍。不过，当时蔡霞已经身在美国。"

China Überwachungskameras in Xianjiang (Getty Images/AFP/P. Parks)

人权组织"大赦国际"新近发布的一份报告指出，尽管中国的人权状况不断恶化，但仍有一些欧盟企业向中国出口监控设备及相关软件。《明镜》周刊的报道称：

"大赦国际呼吁欧盟，强化对所谓两用产品的出口管控。这类产品即可用于军事，也可投入民事用途。其中包括核能技术、导航系统以及监控电子产品。目前，欧盟委员会正在同欧盟议会及各成员国就改革两用产品的出口限制进行磋商。

大赦国际专家罗尔巴赫（Lena Rohrbach)批评说：'令我们非常担忧的是，一些欧盟成员国虽然口头上谴责发生在新疆的践踏人权行为，但同时却在阻挠欧盟进行相关改革。这样以来，欧盟企业就可以继续不受任何限制地向中国提供相关技术，而这类技术恰恰被用于践踏人权。'"
 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点


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