德语媒体：向中国追责 到底有多重要？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“追责将削弱中国的国际地位”为题，刊发评论指出，疫情导致的国际新秩序，不一定对北京有利。



“历史上，大规模瘟疫曾经促成政治新秩序。本次新冠疫情也有可能造成同样的结果。当前的危机再清楚不过地表明，美国人担当世界领袖的意愿与能力是多么地小。G7、G20集团也同样无法给出令人信服地答案。但是，中国亦无法在这场危机中自居为全球救援者。等到世界各国都摆脱了危机之后，追责之事就会成为关键，届时这将成为中国的沉重负担。”



“2007年，金融危机从美国开始爆发，后来，中国经济起到了稳定全球经济的作用，北京因此获得了许多国际认可。但现在的情况完全不同：中国无法拯救全球经济，北京自诩的抗疫领军者形象也没有得到什么认同。这部分是因为新冠危机肇始于中国，湖北当局以及中央政府反应太迟、过晚向全球发出警报这一点，现在并无太大争议。”

作者认为，虽然北京当局成功避免了所谓的“切尔诺贝利时刻”，让国内舆论不再纠缠于疫情最早期的疏失，还让湖北省政府充当替罪羊，但是在国际层面上，如果中国政府能够在疫情最早期更透明，必然能够为其他国家再赢得一些宝贵的时间。

文章注意到，针对中国政府在此次疫情中的透明度问题，发难的不仅仅是美国，澳大利亚、巴西、印度等国领导人也纷纷提出了批评。“有些问题也许永远也不会有答案，比如，这一病毒到底是自然环境下由野生动物传染给人类，还是在实验室内感染了人类？不管怎样，单单是围绕这些问题的讨论，就足以损害中国的国际形象。”

作者接着指出，围绕疫情的舆论争夺战早已开始，中国在积极为欧洲国家提供援助的同时，也在借机拓展政治影响力。“在欧洲，中国在防疫领域的权力地位也已经成为了一个话题。口罩和呼吸机，现在已经发酵成了又一个5G：欧洲人正因此而担忧自己过度依赖中国。”

“种种迹象都表明，国际社会在接下去一段时间将面临一个弱势的美国，以及一个国际地位遭削弱的中国。而在防疫工作中小有成就的韩国、德国等国，则有机会来促进多边主义。北京当局现在必须建立起外界对其的信任，而透明度便是核心要义。对于中国领导人而言，当前的局势也同样是前所未见、充满挑战的。如果中方想要展现其全球责任感，也不妨减免非洲国家的债务，即便中国自身的经济同样处于历史性的低谷。”

《法兰克福汇报》以“围绕武汉的辽阔世界”为题，在科技版刊评诘问：难道我们现在就没有比“病毒是否来自于中国实验室”更紧要的问题吗？

“合理的批评可以有，也必须要有，它可以针对世卫组织，也可以针对基金会、政府部门、研究所等机构。但是，这种批评不应当煽动制造迷惑、让民众不安，而是应当致力于辨析澄清问题，从而让今后的工作开展得更好。因此，新冠病毒可能源于实验室泄漏事故的传言，无益于解决当前的紧迫问题。可是，这则传言仍然成为了火爆议题，大家都宣称知道该问题的答案，毕竟，当前正有成千上万的‘专家’从早到晚忙着上网。至于新冠病毒的真正起源，则依然一片混沌。不过，众多学者现在正想法通过迂回的途径来探寻疫情的源头，因为直接的途径被堵死了。”

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日 意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 西班牙：封锁至4月11日 西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 葡萄牙：国家紧急状态延长至4月17日 葡萄牙议会4月2日表决通过提案，延长全国紧急状态至4月17日，并视情决定是否再次延长。自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 法国：封锁措施延长至4月15日 法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民在需要购物和处理其他必要事务时才能外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。鉴于疫情仍很严重，封锁截止期已经从4月1日延长至4月15日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 德国：封锁措施延长至4月19日 与其他许多欧洲国家不同，德国除了拜仁州和萨尔兰州外，其它各州都没有下“禁足令”，而是颁布了“社交隔离令”。3月22日，德国宣布了严厉的社交隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是违法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等必须关闭。在外独自运动是允许的，但与他人之间需至少保持1.5米的距离。 而德国境内的学校最早于4月13-24日才可能复课。默克尔总理于4月1日宣布，德国的社交隔离措施将至少延长至4月19日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估 英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 荷兰：限制令实施至4月28日 3月31日，鲁特总理宣布荷兰限制令截至期从4月6日延长至4月28日。这就意味着酒吧、餐馆、博物馆和学校的关闭时间比原计划延长三周。公众聚会和大型活动在荷兰则被禁止至6月1日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 比利时：限制措施至少持续到4月19日 比利时的封锁令从3月18日开始生效， 1140万国民被命令留在家中，尽可能避免与外界接触，只有看医生、购买食物或帮助需要的人，以及户外散步和简单锻炼除外。警察在街上巡视，违反规定者将被罚款。至少在4月19日之前，外国旅行也被禁止。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 瑞典：没有严格限制 尽管疫情也像别国一样不断上升，但是瑞典没有采取类似的全国“禁足令”。但是社交隔离措施仍被采纳，很多人选择在家工作，放弃或者减少旅行。瑞典政府3月29日禁止超过50人的聚会，3月31日禁止访问养老院及疗养场所。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 奥地利：封锁措施生效至4月13日 奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 波兰：限制措施持续到4月11日 波兰于3月13日关闭了边界，大多数外国人被拒绝入境。餐馆、酒吧和非紧要的企业也被关闭。3月24日再度收紧封锁措施，禁止人们离家外出，除非必要的活动，例如买菜、遛狗、上班和照顾老年亲属。在家庭之外，还禁止两个人以上的聚会。波兰政府对共同出席宗教活动、乘坐公共交通的人数都进行了限制。葬礼人数不得超过五人。但是，原定于5月10日举行的波兰总统大选仍按计划进行。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 匈牙利：无限期紧急状态 3月11日，总理奥尔班宣布匈牙利进入紧急状态。 3月30日，国会通过法案无限期延长紧急状态。该法案引起人权团体的警惕。根据新法律，散布与新冠病毒有关的虚假信息，定罪后将面临最高5年的监禁，而违反隔离规定则将面临8年的监禁。上班、购物和锻炼身体仍然被允许，但公众聚会被禁止。匈牙利已于3月17日关闭边界，拒绝外国公民入境。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 捷克：限制措施持续到4月11日 捷克共和国于3月12日宣布为期一个月的紧急状态，关闭边境，并要求所有国民居家隔离，除非必要的活动，这些活动中不包括外出锻炼。从3月26日开始，国民被允许离家外出，但除了家人之外，结伴同行不得超过两人。外出活动时，必须带上口罩或者用围巾遮住嘴巴，违者将被罚款。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 乌克兰：限制措施持续到4月24日 乌克兰从3月17日起全面禁止外国游客入境，只有少量航班仍被允许。学校、酒吧和餐馆被要求关闭，群体聚会被禁止。3月25，乌克兰宣布进入国家紧急状态，并将封锁措施延长至4月24日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 塞尔维亚：无限期封锁 塞尔维亚是欧洲最严封锁国家之一，总统武契奇于3月15日宣布进入无限制紧急状态。大多数国民实行12小时禁足， 65岁以上的居民除周日外24小时禁足，由警察强制执行。包括商业航班在内的所有外国游客禁止入境。全国的公共交通已经暂停，所有公园都已关闭。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 俄国：莫斯科封锁到4月14日 莫斯科居民从3月30日开始被要求居家隔离，至少到4月14日为止。除了就医、购物或上班不得外出。俄罗斯第二大城市圣彼得堡和其他几个地区也在效仿。普京下令从3月30日开始全国放假一周。俄罗斯议会通过了严厉的新法律，因违反封锁令导致他人死亡将面临最高7年刑期。 作者: 周正豪 (实习记者)



“研究人员分析新冠病毒的棘突蛋白，观察其分化与结合，并与其他病毒进行对比。他们试图解读病毒的基因序列，设法弄明白氨基酸集团改变会起到哪些作用。这些进行的分析工作需要真正的专家来做，因此，像爱丁堡大学演化生物学家兰姆包特(Andrew Rambaut)近期所发表的推特就很令人安心：他的推特只引述了他与其他国家同事今年3月所发表的一篇论文，其中并没有局限于一种实验室场景，而是要求更多的样本、数据、试验、抽样，以及----透明度。”

“但愿我们都能够像学者、医生、护士等其他一线工作者一样，睿智而无畏地抗争我们面前的共同敌人：新冠病毒。除此之外的一切其他话题，至少在当前都不重要。”

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