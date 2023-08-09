德语媒体：向中国输出技术须谨防“军民融合”

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，北京正在进一步推动技术领域的军民融合，有鉴于此，德国政府应加强对敏感技术对华出口的监控。这篇题为《危险的对华技术输出》的评论写道：

“就宏观层面而言，对华技术输出的性价比并不理想。这类交易甚至会在特定情况下对德国国家安全带来风险。

因为多年以来，中国党和国家领导人习近平一直大力推动所谓的军民融合战略，即取消军用和民用技术间的界限。

即便一个中国投资者购买德国产品或德国技术纯属为了民用目的，但一旦强大的国家机器要求将这种技术用于扩充军备，中国的任何一家企业都不敢违背上方的意愿。网络运营商获取的数据，情况也大致相同。

此外，中国政治制度的特殊性也不容忽视：《中国制造2025》等计划明确给出了企业发展和投资的方向。”

评论指出，中国在南中国海表现出了越来越明显的扩张性。台海局势也在不断激化，任何人都无法排除中美围绕台湾爆发战争的可能性。

"有鉴于此，德国有关当局在对华技术输出的问题上应当慎之又慎。当然，做到这一点谈何容易。一方面，为了获取新技术，中国在不断变换花样，德国的审核制度则漏洞百出。另一方面，德国相关部门也没有足够的人手进行必要的审核。

与此同时，审核人员也面临着极大的压力，因为他们必须在最短的时间里批准通过非敏感技术的输出，以免给德国经济带来不必要的损失。

不仅仅是德国，整个欧洲都面临着巨大的挑战，而随着中国的不断崛起，这种挑战只会变得更加严峻。"

中国居高不下的青年失业率正在成为棘手的社会问题，青年一代的不满情绪正在与日俱增。奥地利《标准报》写道：

“中国共产党试图淡化（青年失业）问题的严重性，并拒绝为此承担责任。中国党和国家领导人习近平表示，大学毕业生应当学会'吃苦'。

今年三月，共青团呼吁年轻人'脱下西装，卷起袖子'到农村大展宏图。要求大学毕业生去农村从事体力劳动。

伦敦大学亚非学院中国研究所主任曾锐生教授表示：'毛时代，年轻的习近平曾被送往农村，因此，他对下乡有种怀旧情节。'但下乡对21世纪的年轻人即没有吸引力，也解决不了问题。曾锐生表示，只要习近平不放弃其意识形态幻想，不面对现实，他的政府就无法解决高失业率问题，甚至会使这一问题变得更加严重。他表示，现在政府就在隐瞒失业的实际情况，因为公布实情，并不符合习近平的利益。"

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