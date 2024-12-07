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德语媒体：向中国和美国释放的信号

2024年12月7日

欧盟与南方共同市场达成历史性贸易协议，受到德语媒体的广泛关注。有媒体认为，该协议有助于欧盟在美中这两个巨人之间站稳脚跟。也有媒体警告，如果拖延该协议落地，最大受益者将是中国。

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欧盟委员会主席冯德莱恩称该协议是在全球保护主义抬头之际的一项“真正的历史性里程碑”
欧盟委员会主席冯德莱恩称该协议是在全球保护主义抬头之际的一项“真正的历史性里程碑”图像来源: Matilde Campodonico/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）经过长达25年的谈判，欧盟与巴西、阿根廷及其他三个南美国家组成的南方共同市场（Mercosur）周五（12月6日）终于达成重大贸易协议。然而，这一协议仍面临来自法国等国的阻力，其最终能否落地依旧存在不确定性。

《法兰克福汇报》周六就此刊发评论文章“变革与贸易” （Wandel und Handel）。作者Daniel Deckers认为：“（与该协议有关的）所有拖延策略最终只对一个国家有利，那就是中国。中国对原材料的需求无边无际，也没有任何道德约束——而南美国家即使对北京的依赖逐年增加，依然能够并愿意继续供应原材料。”

该报在周五发表的另一篇评论文章中，作者 Hendrik Kafsack强调，这个协议在经济和政治上都具有罕见的重要意义，“在保护主义日益盛行的时代，该协议也是对自由贸易和开放市场的承诺。这是向美国候任总统特朗普传递的信息：如果他在1月20日就职后对欧洲实施关税，欧洲人将能够找到其他市场。”

这篇题为“向中美释放的一个信号”（Ein Signal an China - und die USA）的文章继续写道：“此外，该协议还表明，欧洲人不再对北京扩大其地缘政治影响力袖手旁观。在欧盟谈判期间，中国在南方共同市场国家对外贸易份额从2000年的2%增长到24%，而欧盟的份额则从31%下降到15%。错失这一达成协议的机会将是灾难性的。（欧盟委员会主席）冯德莱恩因此必须克服法国总统马克龙的阻力。”

法国农民举行反对欧盟与南方共同市场自由贸易协议的抗议活动
法国农民举行反对欧盟与南方共同市场自由贸易协议的抗议活动图像来源: Gaizka Iroz/AFP/Getty Images

“欧盟必须在美中之间站稳脚跟”

德国电视台ntv的网页版新闻也关注了这份贸易协议。在一篇周四发表的专访中，世界经济研究所（IfW）副所长朗哈默（Rolf Langhammer）也认为，欧盟与南方共同市场达成的协议是对华盛顿和北京释放的一个信号。他表示：“欧盟必须在美国和中国这两个巨人之间站稳脚跟，以免被夹击。因为在未来总统特朗普领导下的美国以及中国都将试图分化欧盟。而这样的区域自由贸易协定正是应对这种企图的最佳回应。”

ntv的记者Lea Verstl继续问道：“中国正在秘鲁首都利马以北的钱凯港投资13亿美元。北京方面的目标是缩短中国与南美之间大型集装箱船的航行时间。那么，中国在南美国家追求哪些地缘经济利益？”

朗哈默回答：“这个港口是’海上丝绸之路’（中国对该项目的称呼）的一部分。目前，南美西海岸的港口运力并不是特别强。而这个在秘鲁的新集装箱港口将成为中国进入该地区的门户。除此之外，还计划建设通往巴西的铁路和公路连接。这样，巴西与中国的贸易就不必再通过巴拿马运河的长途航线，而是可以直接经由秘鲁西海岸进行。中国在开发拉美市场方面有着宏大目标。这对欧洲来说是一个重要信号。欧盟在南美的利益不仅仅是大豆，还包括对可再生能源至关重要的原材料。在这方面，欧盟不希望落后于中国。”

在中国和欧盟之间 阿根廷将如何选择？

在柏林出版的《日报》（TAZ）周五也就这份重大贸易协议发表评论文章“反对孤立”(Gegen die Isolation)。虽然存在担忧与反对的声音，但是作者Hannes Koch认为：“协议的优势更为显著。由于协议整体上促进了贸易，受益的行业可能多于受损的行业。从整体来看，经济收益很可能超过个别群体的损失。此外，为了在与美国和中国的竞争中站稳脚跟，德国和欧洲必须建立更好的贸易关系。将南美市场完全让给中国企业将是灾难性的错误。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。
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