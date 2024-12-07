德语媒体：向中国和美国释放的信号

欧盟与南方共同市场达成历史性贸易协议，受到德语媒体的广泛关注。有媒体认为，该协议有助于欧盟在美中这两个巨人之间站稳脚跟。也有媒体警告，如果拖延该协议落地，最大受益者将是中国。

（德国之声中文网）经过长达25年的谈判，欧盟与巴西、阿根廷及其他三个南美国家组成的南方共同市场（Mercosur）周五（12月6日）终于达成重大贸易协议。然而，这一协议仍面临来自法国等国的阻力，其最终能否落地依旧存在不确定性。

《法兰克福汇报》周六就此刊发评论文章“变革与贸易” （Wandel und Handel）。作者Daniel Deckers认为：“（与该协议有关的）所有拖延策略最终只对一个国家有利，那就是中国。中国对原材料的需求无边无际，也没有任何道德约束——而南美国家即使对北京的依赖逐年增加，依然能够并愿意继续供应原材料。”

该报在周五发表的另一篇评论文章中，作者 Hendrik Kafsack强调，这个协议在经济和政治上都具有罕见的重要意义，“在保护主义日益盛行的时代，该协议也是对自由贸易和开放市场的承诺。这是向美国候任总统特朗普传递的信息：如果他在1月20日就职后对欧洲实施关税，欧洲人将能够找到其他市场。”

这篇题为“向中美释放的一个信号”（Ein Signal an China - und die USA）的文章继续写道：“此外，该协议还表明，欧洲人不再对北京扩大其地缘政治影响力袖手旁观。在欧盟谈判期间，中国在南方共同市场国家对外贸易份额从2000年的2%增长到24%，而欧盟的份额则从31%下降到15%。错失这一达成协议的机会将是灾难性的。（欧盟委员会主席）冯德莱恩因此必须克服法国总统马克龙的阻力。”

法国农民举行反对欧盟与南方共同市场自由贸易协议的抗议活动 图像来源: Gaizka Iroz/AFP/Getty Images

“欧盟必须在美中之间站稳脚跟”

德国电视台ntv的网页版新闻也关注了这份贸易协议。在一篇周四发表的专访中，世界经济研究所（IfW）副所长朗哈默（Rolf Langhammer）也认为，欧盟与南方共同市场达成的协议是对华盛顿和北京释放的一个信号。他表示：“欧盟必须在美国和中国这两个巨人之间站稳脚跟，以免被夹击。因为在未来总统特朗普领导下的美国以及中国都将试图分化欧盟。而这样的区域自由贸易协定正是应对这种企图的最佳回应。”

ntv的记者Lea Verstl继续问道：“中国正在秘鲁首都利马以北的钱凯港投资13亿美元。北京方面的目标是缩短中国与南美之间大型集装箱船的航行时间。那么，中国在南美国家追求哪些地缘经济利益？”

朗哈默回答：“这个港口是’海上丝绸之路’（中国对该项目的称呼）的一部分。目前，南美西海岸的港口运力并不是特别强。而这个在秘鲁的新集装箱港口将成为中国进入该地区的门户。除此之外，还计划建设通往巴西的铁路和公路连接。这样，巴西与中国的贸易就不必再通过巴拿马运河的长途航线，而是可以直接经由秘鲁西海岸进行。中国在开发拉美市场方面有着宏大目标。这对欧洲来说是一个重要信号。欧盟在南美的利益不仅仅是大豆，还包括对可再生能源至关重要的原材料。在这方面，欧盟不希望落后于中国。”

在中国和欧盟之间 阿根廷将如何选择？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在柏林出版的《日报》（TAZ）周五也就这份重大贸易协议发表评论文章“反对孤立”(Gegen die Isolation)。虽然存在担忧与反对的声音，但是作者Hannes Koch认为：“协议的优势更为显著。由于协议整体上促进了贸易，受益的行业可能多于受损的行业。从整体来看，经济收益很可能超过个别群体的损失。此外，为了在与美国和中国的竞争中站稳脚跟，德国和欧洲必须建立更好的贸易关系。将南美市场完全让给中国企业将是灾难性的错误。”

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