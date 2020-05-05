 德语媒体：后新冠时代的监控与美中冲突 | 媒体看中国 | DW | 07.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：后新冠时代的监控与美中冲突

德语媒体关注，疫情中中国政府所投放使用的健康码和追踪App，对未来的公民自由意味着什么。此外，中美关系的紧张，将来会走到哪一步？

KI und Gesichtserkennung (Imago Images/H. Lucas)

（德国之声中文网）没有健康码，在中国寸步难行。德广联的报道写道："对批评人士慕容雪村而言，中国利用当前的后新冠形势，以抗击疫情为名，大范围地投放追踪App。'政府和党一直用各种方法来缩小公民的自由空间，扩充权力和资源。如今也借助健康码。未来估计会把它融入中国的社会评分体系中。'政府可以使用这一评分体系全面管控个人信息。"

报道写道，健康码无处不在。"从北京去天津，要入住酒店，必须扫描只在天津有效的新App。无论是购物、去饭店还是去上班：在中国的日常生活目前已经完全离不开持续的扫描各种追踪App的条形码。"

《图片报》在线版则引述了中国媒体广泛报道的一名逃亡24年的逃犯在杭州自首。该报写道，对这名47岁的男子来说，自由活动反正已经不再可能了。新冠危机中的监控让他别无选择。他的说法正在被核实。

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

DW.COM

特朗普签署《台北法案》引起北京强烈抗议，说美国「干涉中国内政」。这也导致中国武统台湾舆论再起，认为美国疫情严重的这个时刻，是「解决台湾问题最佳时机」。不过中国军事专家却警告，若不慎将满盘皆输。 (05.05.2020)

过去中国通过民用商业途径，获取美国半导体技术後转为军用。对此，美国将收紧对华出口限制，中美关系再添紧张。 (28.04.2020)

虽然就新冠病毒起源的问题中美两国官方高层曾一度大打激烈的口水战，但两国的科学团队却在携手合作，共同研究追踪新冠病毒的起源。 (27.04.2020)

在新冠疫情肆虐美国之际，皮尤研究中心的一个调研结果显示，美国人对中国负面观感的比例创下历史新高。尽管如此，负责该调研的研究员分析，美国人对中国的负面观感，并未因新冠疫情而明显提升。 (22.04.2020)

中美"最糟糕场景"：武装冲突

《法兰克福汇报》就中美关系写道："中国领导层做好硬碰硬的准备，从一家中国智库的分析中可见一斑。该智库下属于国家安全部。本周，路透社获得相关文件内容，并报道称，文件直接提交给了习近平。其中警告称，全球疫情之后，中国将遭遇主要从美国传出的反华浪潮，并称，在'最糟糕的场景'下，中国必须做好面对一场武装冲突的准备。"

文章写道："北京如今多次称与美国的关系是自1989年天安门屠杀以来最糟糕的，甚至是自1972年尼克松访华以来。北京大学政治学者张建（音译）表示，北京的立场高度硬化，以致于在与美国的对抗中，几乎不可能做出让步。因为让步的政治代价太高了。"

文章写道："疫情之初自身失职的北京为转移视线，在本国国内有目的地培植民族主义情绪。柏林墨卡托研究所的费尔辛（Matt Ferchen）表示：'全球疫情让（美中）原本就已紧张和互不信任的关系火上浇油。最终可能两败俱伤，其经济和全球地位都因危机受到削弱。'"

文章写道："中国军方圈中估计，美国的军事实力因疫情受到削弱。鹰派军事学者乔良本周在微博上这样写道。他所指的显然是美国航母罗斯福号因士兵在太平洋上感染而短期停靠。……即便是乔良如今似乎也对紧张的情势感到忧虑。无论如何，他看来觉得有必要指出，疫情不应被视为征服台湾的良机。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

 

相关内容

China | Coronavirus | Rückkehr zur Normalität

德语媒体：“新冠时代”数字监控的错愕 05.05.2020

《法兰克福汇报》驻京记者详细描述了她在中国这样一个数字监控密布的国家，许多并不那么"高科技"的经历。

Symbolbild USA-China-Handelskrieg

专访：中国缺乏政治智慧来面对国际问责 05.05.2020

过去几周，由美国带头的国际社会开始针对中国在新冠疫情初期「失职」的部分展开问责，中国政府也透过「战狼式外交」展开反击。在中美关系渐趋对立的前提下，中国历史学家章立凡认为，中美领导人是因为各自有需求，才会采取对抗的方式来交涉。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

德语媒体：中美之间 欧洲站哪边？ 04.05.2020

《世界报》问道：欧洲与谁结盟？是与一个不完美的民主政体，还是与一个完美的独裁政体？《法兰克福汇报》呼吁调查新冠源头。

广告