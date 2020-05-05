德语媒体：后新冠时代的监控与美中冲突

（德国之声中文网）没有健康码，在中国寸步难行。德广联的报道写道："对批评人士慕容雪村而言，中国利用当前的后新冠形势，以抗击疫情为名，大范围地投放追踪App。'政府和党一直用各种方法来缩小公民的自由空间，扩充权力和资源。如今也借助健康码。未来估计会把它融入中国的社会评分体系中。'政府可以使用这一评分体系全面管控个人信息。"

报道写道，健康码无处不在。"从北京去天津，要入住酒店，必须扫描只在天津有效的新App。无论是购物、去饭店还是去上班：在中国的日常生活目前已经完全离不开持续的扫描各种追踪App的条形码。"

《图片报》在线版则引述了中国媒体广泛报道的一名逃亡24年的逃犯在杭州自首。该报写道，对这名47岁的男子来说，自由活动反正已经不再可能了。新冠危机中的监控让他别无选择。他的说法正在被核实。

中美"最糟糕场景"：武装冲突

《法兰克福汇报》就中美关系写道："中国领导层做好硬碰硬的准备，从一家中国智库的分析中可见一斑。该智库下属于国家安全部。本周，路透社获得相关文件内容，并报道称，文件直接提交给了习近平。其中警告称，全球疫情之后，中国将遭遇主要从美国传出的反华浪潮，并称，在'最糟糕的场景'下，中国必须做好面对一场武装冲突的准备。"

文章写道："北京如今多次称与美国的关系是自1989年天安门屠杀以来最糟糕的，甚至是自1972年尼克松访华以来。北京大学政治学者张建（音译）表示，北京的立场高度硬化，以致于在与美国的对抗中，几乎不可能做出让步。因为让步的政治代价太高了。"

文章写道："疫情之初自身失职的北京为转移视线，在本国国内有目的地培植民族主义情绪。柏林墨卡托研究所的费尔辛（Matt Ferchen）表示：'全球疫情让（美中）原本就已紧张和互不信任的关系火上浇油。最终可能两败俱伤，其经济和全球地位都因危机受到削弱。'"

文章写道："中国军方圈中估计，美国的军事实力因疫情受到削弱。鹰派军事学者乔良本周在微博上这样写道。他所指的显然是美国航母罗斯福号因士兵在太平洋上感染而短期停靠。……即便是乔良如今似乎也对紧张的情势感到忧虑。无论如何，他看来觉得有必要指出，疫情不应被视为征服台湾的良机。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点