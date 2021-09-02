德语媒体：名不副实的伙伴关系

（德国之声中文网）上周，塔利班发言人穆贾希德（Sabiullah Mudschahid）在接受媒体采访时高调称赞中国是塔利班重要的伙伴，也是阿富汗通往世界市场的通行证。《法兰克福汇报》撰文指出，对于塔利班的示好行为，北京并没有大喜过望，甚至迄今为止也没有做出任何向阿富汗投资的承诺。这篇题为《徒有其表的伙伴关系》的文章写道：

“对于参与阿富汗事务的风险，北京当然心知肚明。北京的战略圈中，阿富汗‘帝国坟场’的名声人尽皆知，中国自然不想重蹈覆辙。德国美国马歇尔基金会亚洲部主任格拉斯（ Bonnie Glaser）表示：‘北京并不希望陷入阿富汗泥潭，因为中国在地区和全球事务中都另有所图，因此并不想因阿富汗问题而转移注意力。’对北京而言，美国就是一个警示性的先例。2001年，美国就已意识到中国将成为最重要的挑战者，但911恐袭后美国发起的‘反恐战争’转移了美国的视线。

宣传攻势的背后，中国其实也在冷静观察阿富汗局势。政府高参们指出，尽管塔利班已经接管政权，但这绝不是阿富汗实现长治久安的保障。在商贸部一家智库工作的经济学家梅新育就曾写道: ‘ 塔利班是否能坐稳政权，现在还无从知晓。’他同时也警告不要过分高估阿富汗的矿产资源。他表示，即使阿富汗实现了和平和稳定，由于缺乏公路和铁路交通网络，也会产生高昂的运输成本。这位经济学家认为，阿富汗参与一带一路的意愿‘是不切实际的幻想’。对于中国可以通过投资促成阿富汗和平稳定的观点，梅新育则以赞比亚为例予以驳斥。物产丰富的赞比亚目前正处在经济危机当中。”

除此之外，即便中国在阿富汗投资矿产资源项目，塔利班能否确保中国员工以及资产的安全，北京也没有十足把握。文章写道：

“制定中国对阿政策的，历来都是安全部门，而不是经济部门。1996年至2001年，塔利班首次执政时期，中国的首要目标就是要阻止维吾尔武装人员将阿富汗作为大本营，策划针对中国目标的恐怖袭击。现在这仍然是北京对塔利班提出的最高要求。相比之下，北京是否向塔利班提供经济支持则不会以保障妇女权利作为前提条件。从塔利班的角度来看，将中国作为伙伴，还有另外一个重要原因：作为安理会常任理事国，中国可以否决针对塔利班的制裁决议。

有迹象显示，中国愿意同俄罗斯一道，共同消除西方在阿富汗的影响。但与此同时，北京也没有兴趣成为阿富汗的独家赞助商。也正因为如此，中国驻联合国大使耿爽上周呼吁‘国际社会’，尽快对阿富汗提供经济、发展和人道援助。”

欧洲宪法和人权中心对包括连锁超市Lidl和Hugo Boss在内的5家德国公司提起上诉，指称他们近年来与新疆的纺织公司保持着直接或间接的供应关系，等于参与了针对维吾尔人的强迫劳动。《南德意志报》对这起诉讼获胜的前景并不乐观。该报写道：

“针对该行业进行的独立运作审计几乎已经陷入停顿。只要涉及新疆问题，一些专业的审计公司已经拒绝纺织行业供货链的人权状况进行评估。去年九月，包括德国 TÜV Süd在内的世界五大审计评估公司就已宣布，他们将不再提供涉及新疆的调查服务，因为鉴于当地政府的打压阻挠和无处不在的警察管制，他们已经无法提供可靠的运营审计信息。对工厂进行人权及劳动法评估的前提是，能够自由地同员工进行交谈。而这一点，在当前的新疆完全无法想象。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究